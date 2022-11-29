29 ноября 2022

«Известия»: боевик ВСУ обвинил власти Украины в продаже западного оружия

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Боеприпасы реализуются, а пустой склад взрывают, обвинив Россию, сообщает боец ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец ВСУ обвинил власти Украины в торговле новым оружием, которое они получают от Запада. При этом они обвиняют Россию в том, что якобы она взрывает склады боеприпасов.

«10 машин вывезли, а потом подорвали. Мы не отступаем, ничего…, но надо склад взорвать. А, скорее всего, наверх рапортуют, что вот подбили и все», — пояснил боец ВСУ «Известиям».

По словам военного, украинцы взрывают пустой склад. Также он заявляет, что каналы продажи припасов налажены, и с реализацией проблем нет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил западные страны от отказа от поставок оружия Украине, так как в таком случае Киев обречен на поражение. Австрийский эксперт Герхард Манготт сообщил о том, что Украина столкнулась с дефицитом ракет ПВО. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок.

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Боец ВСУ обвинил власти Украины в торговле новым оружием, которое они получают от Запада. При этом они обвиняют Россию в том, что якобы она взрывает склады боеприпасов. «10 машин вывезли, а потом подорвали. Мы не отступаем, ничего…, но надо склад взорвать. А, скорее всего, наверх рапортуют, что вот подбили и все», — пояснил боец ВСУ «Известиям». По словам военного, украинцы взрывают пустой склад. Также он заявляет, что каналы продажи припасов налажены, и с реализацией проблем нет. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил западные страны от отказа от поставок оружия Украине, так как в таком случае Киев обречен на поражение. Австрийский эксперт Герхард Манготт сообщил о том, что Украина столкнулась с дефицитом ракет ПВО. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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