«Известия»: боевик ВСУ обвинил власти Украины в продаже западного оружия

30 ноября 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Боеприпасы реализуются, а пустой склад взрывают, обвинив Россию, сообщает боец ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец ВСУ обвинил власти Украины в торговле новым оружием, которое они получают от Запада. При этом они обвиняют Россию в том, что якобы она взрывает склады боеприпасов. «10 машин вывезли, а потом подорвали. Мы не отступаем, ничего…, но надо склад взорвать. А, скорее всего, наверх рапортуют, что вот подбили и все», — пояснил боец ВСУ «Известиям». По словам военного, украинцы взрывают пустой склад. Также он заявляет, что каналы продажи припасов налажены, и с реализацией проблем нет. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил западные страны от отказа от поставок оружия Украине, так как в таком случае Киев обречен на поражение. Австрийский эксперт Герхард Манготт сообщил о том, что Украина столкнулась с дефицитом ракет ПВО. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок.

Боец ВСУ обвинил власти Украины в торговле новым оружием, которое они получают от Запада. При этом они обвиняют Россию в том, что якобы она взрывает склады боеприпасов. «10 машин вывезли, а потом подорвали. Мы не отступаем, ничего…, но надо склад взорвать. А, скорее всего, наверх рапортуют, что вот подбили и все», — пояснил боец ВСУ «Известиям». По словам военного, украинцы взрывают пустой склад. Также он заявляет, что каналы продажи припасов налажены, и с реализацией проблем нет. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил западные страны от отказа от поставок оружия Украине, так как в таком случае Киев обречен на поражение. Австрийский эксперт Герхард Манготт сообщил о том, что Украина столкнулась с дефицитом ракет ПВО. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок.