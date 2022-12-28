Во Франции начали выдавать дрова по талонам

28 декабря 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Жители Франции смогут получить дрова по талонам, сообщает Ouest France Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Жители Франции смогут получить чек на закупку дров для отопления своих домохозяйств. Об этом сообщает французское издание Ouest France. «Талон будет выдан при предъявлении именного счета, подтверждающего покупку дров на минимальную сумму 50 евро (или справки для домохозяйств с коллективным отоплением). Сумма выплаченной помощи затем будет рассчитана в соответствии с доходом заявителей и их семейным положением», — говорится в материале. Французские власти отметили, что талоны на дрова смогут получить 2,6 миллиона домохозяйств. Это 70% от общего числа таких домов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу презиеднтва РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции. 23 марта Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций. Такой эффект в большей мере распространяется на те страны, которые зависят от российских энергоресурсов. На этом фоне продажи дровяных печей в Великобритании с апреля по июнь подскочили на 40%, сообщает RT.

Жители Франции смогут получить чек на закупку дров для отопления своих домохозяйств. Об этом сообщает французское издание Ouest France. «Талон будет выдан при предъявлении именного счета, подтверждающего покупку дров на минимальную сумму 50 евро (или справки для домохозяйств с коллективным отоплением). Сумма выплаченной помощи затем будет рассчитана в соответствии с доходом заявителей и их семейным положением», — говорится в материале. Французские власти отметили, что талоны на дрова смогут получить 2,6 миллиона домохозяйств. Это 70% от общего числа таких домов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу презиеднтва РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции. 23 марта Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций. Такой эффект в большей мере распространяется на те страны, которые зависят от российских энергоресурсов. На этом фоне продажи дровяных печей в Великобритании с апреля по июнь подскочили на 40%, сообщает RT.