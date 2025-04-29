В Севастополе бабушка устроила «долларовый салют»

В Севастополе мошенник под видом сотрудника спецслужб России позвонил пожилой женщине. Он вынудил пенсионерку отдать неизвестному 25 тысяч долларов США, которые она скинула с балкона. Об этом сообщили в полиции города.
«75-летняя потерпевшая, ответив на звонок афериста, услышала в свой адрес обвинения в финансировании терроризма и, якобы для проверки денежных средств, сбросила незнакомому лицу с балкона своей квартиры около 25 тысяч долларов США», — написали в telegram-канале «Полиция Севастополя».
Кроме того, сотрудники полиции сообщили об еще одном инциденте мошенничества, связанном с 69-летней пенсионеркой. Злоумышленник представился сотрудником спецслужб и убедил пожилую женщину, что ее средства находятся под угрозой и для их защиты необходимо выполнить указанные действия. В итоге женщина через интернет перевела телефонному аферисту все свои сбережения — свыше 2 миллионов рублей.
Полиция возбудила уголовные дела по данным фактам мошенничества. В настоящее время проводится расследование.
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