В Севастополе бабушка устроила «долларовый салют»

Пожилая женщина в Севастополе отдала мошеннику 25 тысяч долларов США
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка скинула с балкона 25 тысяч американских долларов курьеру, работавшему на мошенников
Пенсионерка скинула с балкона 25 тысяч американских долларов курьеру, работавшему на мошенников Фото:

В Севастополе мошенник под видом сотрудника спецслужб России позвонил пожилой женщине. Он вынудил пенсионерку отдать неизвестному 25 тысяч долларов США, которые она скинула с балкона. Об этом сообщили в полиции города.

«75-летняя потерпевшая, ответив на звонок афериста, услышала в свой адрес обвинения в финансировании терроризма и, якобы для проверки денежных средств, сбросила незнакомому лицу с балкона своей квартиры около 25 тысяч долларов США», — написали в telegram-канале «Полиция Севастополя».

Кроме того, сотрудники полиции сообщили об еще одном инциденте мошенничества, связанном с 69-летней пенсионеркой. Злоумышленник представился сотрудником спецслужб и убедил пожилую женщину, что ее средства находятся под угрозой и для их защиты необходимо выполнить указанные действия. В итоге женщина через интернет перевела телефонному аферисту все свои сбережения — свыше 2 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по данным фактам мошенничества. В настоящее время проводится расследование.

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В Севастополе мошенник под видом сотрудника спецслужб России позвонил пожилой женщине. Он вынудил пенсионерку отдать неизвестному 25 тысяч долларов США, которые она скинула с балкона. Об этом сообщили в полиции города. «75-летняя потерпевшая, ответив на звонок афериста, услышала в свой адрес обвинения в финансировании терроризма и, якобы для проверки денежных средств, сбросила незнакомому лицу с балкона своей квартиры около 25 тысяч долларов США», — написали в telegram-канале «Полиция Севастополя». Кроме того, сотрудники полиции сообщили об еще одном инциденте мошенничества, связанном с 69-летней пенсионеркой. Злоумышленник представился сотрудником спецслужб и убедил пожилую женщину, что ее средства находятся под угрозой и для их защиты необходимо выполнить указанные действия. В итоге женщина через интернет перевела телефонному аферисту все свои сбережения — свыше 2 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовные дела по данным фактам мошенничества. В настоящее время проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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