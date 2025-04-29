Картаполов в беседе с URA.RU допустил участие военных КНДР на других участках СВО

Картаполов: северокорейские военные могут продолжить участие в СВО на стороне РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Картаполов отметил, что хотел бы увидеть военных КНДР на параде к 9 мая в Москве
Картаполов отметил, что хотел бы увидеть военных КНДР на параде к 9 мая в Москве Фото:
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Северокорейские военные могут продолжить участие в специальной военной операции на стороне РФ после освобождения Курской области. Об этом сообщил URA.RU председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. 

«У нас есть договор с КНДР о сотрудничестве, о взаимопомощи, в том числе в военных вопросах. Мы проводим специальную военную операцию на территории субъектов Российской Федерации, <...> и опираемся на волеизъявление народа. <...> Поэтому, если будет такая необходимость (участия военных КНДР в СВО — прим. URA.RU), это решение может быть принято», — рассказал Картаполов в беседе с корреспондентом URA.RU. Кроме того, он отметил, что хотел бы увидеть северокорейский спецназ на праздновании 80-летия Победы на Красной площади. 

Картаполов также рассказал, что Россия не обращалась к Северной Корее с просьбой о помощи, взаимодействие с северокорейской стороной осуществлялось в соответствии с положениями договора. Кроме того, Россия не стала обращаться к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку ситуация носит локальный характер и определяется географическими факторами. Для северокорейской стороны сотрудничество представляет собой возможность повысить боеготовность своих вооруженных сил и получить практический опыт в условиях современных военных конфликтов, отметил спикер. 

Российские вооруженные силы завершили освобождение территории Курской области 26 апреля. Плечом к плечу с ними сражались и северокорейские солдаты. Картаполов отметил, что их участие на стороне России следует рассматривать как своего рода «возвращение долга» за оказанную Советским Союзом поддержку во время Корейской войны.

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Северокорейские военные могут продолжить участие в специальной военной операции на стороне РФ после освобождения Курской области. Об этом сообщил URA.RU председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.  «У нас есть договор с КНДР о сотрудничестве, о взаимопомощи, в том числе в военных вопросах. Мы проводим специальную военную операцию на территории субъектов Российской Федерации, <...> и опираемся на волеизъявление народа. <...> Поэтому, если будет такая необходимость (участия военных КНДР в СВО — прим. URA.RU), это решение может быть принято», — рассказал Картаполов в беседе с корреспондентом URA.RU. Кроме того, он отметил, что хотел бы увидеть северокорейский спецназ на праздновании 80-летия Победы на Красной площади.  Картаполов также рассказал, что Россия не обращалась к Северной Корее с просьбой о помощи, взаимодействие с северокорейской стороной осуществлялось в соответствии с положениями договора. Кроме того, Россия не стала обращаться к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку ситуация носит локальный характер и определяется географическими факторами. Для северокорейской стороны сотрудничество представляет собой возможность повысить боеготовность своих вооруженных сил и получить практический опыт в условиях современных военных конфликтов, отметил спикер.  Российские вооруженные силы завершили освобождение территории Курской области 26 апреля. Плечом к плечу с ними сражались и северокорейские солдаты. Картаполов отметил, что их участие на стороне России следует рассматривать как своего рода «возвращение долга» за оказанную Советским Союзом поддержку во время Корейской войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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