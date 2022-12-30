США и ее союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) лгали Украине по поводу вступления в организацию, так как понимали, что никто не собирается рисковать своим положением и воевать за украинское государство. Такое мнение выразил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу.
«США и их союзники по НАТО солгали Украине — обещая членство, потому что никто не был готов воевать за Украину», — передает слова Бандоу журнал American Spectator. Он подчеркнул, что за 14 лет обещаний Украина так и не стала членом НАТО. Ни у кого в альянсе не было особых причин рисковать положением и богатством своего народа ради Украины и это нисколько не поменялось с началом спецоперации на Украине, заключил Бандоу.
Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что Украина может вступить в НАТО в июле 2023 года. Обозреватель Андреа Уидбург заявил, что США поддерживают украинские власти только для того, чтобы использовать украинское государство для отмывания денег, передает Nation News.
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США и ее союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) лгали Украине по поводу вступления в организацию, так как понимали, что никто не собирается рисковать своим положением и воевать за украинское государство. Такое мнение выразил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу. «США и их союзники по НАТО солгали Украине — обещая членство, потому что никто не был готов воевать за Украину», — передает слова Бандоу журнал American Spectator. Он подчеркнул, что за 14 лет обещаний Украина так и не стала членом НАТО. Ни у кого в альянсе не было особых причин рисковать положением и богатством своего народа ради Украины и это нисколько не поменялось с началом спецоперации на Украине, заключил Бандоу. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что Украина может вступить в НАТО в июле 2023 года. Обозреватель Андреа Уидбург заявил, что США поддерживают украинские власти только для того, чтобы использовать украинское государство для отмывания денег, передает Nation News.