Минцифры придумали меры по возвращению IT-специалистов в Россию

«Коммерсант»: российским IT-возвращенцам готовят бронь от армии

11 января 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

В Минцифры обсуждается гарантированная бронь для IT-специалистов от призыва в армию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минцифры обсуждает пакет мер для возвращения в Россию IT-специалистов, речь идет о возможности предоставления брони от призыва в армию. При этом отсрочка от армии сотрудников этой отрасли не закреплена на законодательном уровне. «Минцифры обсуждает с ассоциациями пакет мер для возвращения IT-специалистов», — сообщил « Коммерсанту» глава некоммерческого партнерства (НП) разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. Он отметил, что речь идет о возможности предоставления брони от призыва в армию. По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, в декабре обсуждались возможности защиты ключевых сотрудников отрасли от призыва. Вместе с тем он уточнил, что отсрочка от армии IT-специалистам и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса на законодательном уровне еще не закреплена. Кроме того, источник газеты в правительстве подчеркнул, что окончательного пакета мер пока нет, но «они будут приняты в ближайшее время». Также в Минцифры пояснили, что «разрабатывают дополнительные меры поддержки развития IT-компаний, работающих на территории России». По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, в Минцифры также обсуждается «обратная релокация», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа. «При этом мы не поддерживаем инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов», — добавил он. Ранее сообщалось, что в России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности страны. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. В частности, по мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, вводить такой запрет по принципу профессии нецелесообразно. Она предложила создать перечь компаний, которым запретят работы из-за рубежа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минцифры обсуждает пакет мер для возвращения в Россию IT-специалистов, речь идет о возможности предоставления брони от призыва в армию. При этом отсрочка от армии сотрудников этой отрасли не закреплена на законодательном уровне. «Минцифры обсуждает с ассоциациями пакет мер для возвращения IT-специалистов», — сообщил «Коммерсанту» глава некоммерческого партнерства (НП) разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. Он отметил, что речь идет о возможности предоставления брони от призыва в армию. По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, в декабре обсуждались возможности защиты ключевых сотрудников отрасли от призыва. Вместе с тем он уточнил, что отсрочка от армии IT-специалистам и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса на законодательном уровне еще не закреплена. Кроме того, источник газеты в правительстве подчеркнул, что окончательного пакета мер пока нет, но «они будут приняты в ближайшее время». Также в Минцифры пояснили, что «разрабатывают дополнительные меры поддержки развития IT-компаний, работающих на территории России». По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, в Минцифры также обсуждается «обратная релокация», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа. «При этом мы не поддерживаем инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов», — добавил он. Ранее сообщалось, что в России введут ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в сферах, важных для безопасности страны. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас. В частности, по мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, вводить такой запрет по принципу профессии нецелесообразно. Она предложила создать перечь компаний, которым запретят работы из-за рубежа.