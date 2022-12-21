Матвеенко предложила скорректировать идею Клишаса о запрете удаленки для части россиян

22 декабря 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко хочет скорректировать идею Андрея Клишаса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать перечь компаний, которым запретят работы из-за рубежа. Идею об ограничении на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в профессиях, важных для безопасности страны, ранее высказывал сенатор Андрей Клишас. По мнению Матвенко, вводить такой запрет по принципу профессии нецелесообразно. «Вот если у человека в дипломе записана такая профессия, неважно, где он работает, его лишить такого права — это неправильный подход. Если он айтишник, давайте запретим ему работать на удаленке. Нет, так, на мой взгляд, делать нельзя. Мы наоборот должны всячески поддерживать IT-отрасль», — поясняет свое решение Валентина Матвиенко. В декабре в «Единой России» рассказали, что готовят новый законопроект. Согласно документу, налоговые нерезиденты России не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. О том, что в стране планируют ввести ограничения на удаленную работу для уехавших граждан, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что запреты коснутся тех сфер, где распространяется секретная информация. Под это определение подпадают работники сферы информационной безопасности, чиновники и представители некоторых транспортных отраслей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать перечь компаний, которым запретят работы из-за рубежа. Идею об ограничении на удаленную работу для уехавших россиян, занятых в профессиях, важных для безопасности страны, ранее высказывал сенатор Андрей Клишас. По мнению Матвенко, вводить такой запрет по принципу профессии нецелесообразно. «Вот если у человека в дипломе записана такая профессия, неважно, где он работает, его лишить такого права — это неправильный подход. Если он айтишник, давайте запретим ему работать на удаленке. Нет, так, на мой взгляд, делать нельзя. Мы наоборот должны всячески поддерживать IT-отрасль», — поясняет свое решение Валентина Матвиенко. В декабре в «Единой России» рассказали, что готовят новый законопроект. Согласно документу, налоговые нерезиденты России не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. О том, что в стране планируют ввести ограничения на удаленную работу для уехавших граждан, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что запреты коснутся тех сфер, где распространяется секретная информация. Под это определение подпадают работники сферы информационной безопасности, чиновники и представители некоторых транспортных отраслей.