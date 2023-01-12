Путин назначил нового постпреда РФ при ЮНЕСКО

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент РФ сменил постпреда страны при ЮНЕСКО Фото:

Новым постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО назначен Ринат Аляутдинов. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Аляутдинова Рината постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже», — уточняется в указе президента РФ Владимира Путина. Ранее этот пост занимал Александр Кузнецов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провалом попытки Запада изолировать Россию в ЮНЕСКО, сообщает телеканал 360.

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Новым постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО назначен Ринат Аляутдинов. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Назначить Аляутдинова Рината постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже», — уточняется в указе президента РФ Владимира Путина. Ранее этот пост занимал Александр Кузнецов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провалом попытки Запада изолировать Россию в ЮНЕСКО, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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