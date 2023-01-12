Путин назначил нового постпреда РФ при ЮНЕСКО

Новым постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО назначен Ринат Аляутдинов. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Назначить Аляутдинова Рината постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже», — уточняется в указе президента РФ Владимира Путина. Ранее этот пост занимал Александр Кузнецов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провалом попытки Запада изолировать Россию в ЮНЕСКО, сообщает телеканал 360.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Новым постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО назначен Ринат Аляутдинов. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Назначить Аляутдинова Рината постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже», — уточняется в указе президента РФ Владимира Путина. Ранее этот пост занимал Александр Кузнецов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провалом попытки Запада изолировать Россию в ЮНЕСКО, сообщает телеканал 360.