В Кремле пока не обнародуют планы Путина на Крещение

В Кремле пока не обнародуют, будут ли Путин окунаться в Крещенскую купель

16 января 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о планах Владимира Путина на Крещение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будет ли президент РФ Владимир Путин окунаться 19 января в крещенскую купель пока неизвестно. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина. «Нет. Пока неизвестно», — отметил Песков. Президент РФ Владимир Путин, как правило, окунается в крещенскую купель. В 2022 году он этого не делал из-за сложной пандемийной ситуации, сообщил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков.

Будет ли президент РФ Владимир Путин окунаться 19 января в крещенскую купель пока неизвестно. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина. «Нет. Пока неизвестно», — отметил Песков. Президент РФ Владимир Путин, как правило, окунается в крещенскую купель. В 2022 году он этого не делал из-за сложной пандемийной ситуации, сообщил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков.