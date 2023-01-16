В Кремле пока не обнародуют планы Путина на Крещение

В Кремле пока не обнародуют, будут ли Путин окунаться в Крещенскую купель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о планах Владимира Путина на Крещение Фото:

Будет ли президент РФ Владимир Путин окунаться 19 января в крещенскую купель пока неизвестно. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина.

«Нет. Пока неизвестно», — отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин, как правило, окунается в крещенскую купель. В 2022 году он этого не делал из-за сложной пандемийной ситуации, сообщил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будет ли президент РФ Владимир Путин окунаться 19 января в крещенскую купель пока неизвестно. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина. «Нет. Пока неизвестно», — отметил Песков. Президент РФ Владимир Путин, как правило, окунается в крещенскую купель. В 2022 году он этого не делал из-за сложной пандемийной ситуации, сообщил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...