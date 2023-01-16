В Кремле пока не обнародуют планы Путина на Крещение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о планах Владимира Путина на Крещение
Будет ли президент РФ Владимир Путин окунаться 19 января в крещенскую купель пока неизвестно. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина.
«Нет. Пока неизвестно», — отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин, как правило, окунается в крещенскую купель. В 2022 году он этого не делал из-за сложной пандемийной ситуации, сообщил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков.
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