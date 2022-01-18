В Кремле раскрыли планы Путина на Крещение Господне

Владимир Путин может окунуться в прорубь Фото: официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин может принять участие в праздновании одного из главных для христиан дня — Крещении. Российский лидер может искупаться в проруби в Подмосковье. Такой информацией поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если он [Владимир Путин] решит это сделать, то мы вам сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», — отметил представитель Кремля на конференц-колле.

В этом году православные отпразднуют Крещение 19 января. Это один из важнейших праздников в христианстве. Крещение Господне связано с евангельской трактовкой истории, как пророк Иоанн (Предтеча, или Креститель) погружал своих адептов в воды реки Иордан ради очищения и приобщения к богу, напоминает «Федеральное агентство новостей». Очищения грехов в проруби, конечно, не происходит, передают « Невские новости ».

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