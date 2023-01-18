В Киеве погибло руководство МВД, Путин назвал главную причину начала СВО: главное к вечеру 18 января

18 января 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

ВСУ стали применять дроны с химоружием, передает солдат Украины Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве разбился украинский вертолет, на борту которого были министр МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Все пассажиры погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ начала СВО для прекращения восьмилетней войны на Донбассе. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 января. Из-за падения вертолета в Киеве погибли министр МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Информацию об инциденте подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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