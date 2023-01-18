В Киеве погибло руководство МВД, Путин назвал главную причину начала СВО: главное к вечеру 18 января

ВСУ стали применять дроны с химоружием, передает солдат Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве разбился украинский вертолет, на борту которого были министр МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Все пассажиры погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ начала СВО для прекращения восьмилетней войны на Донбассе. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 января.
- Из-за падения вертолета в Киеве погибли министр МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Информацию об инциденте подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
- К крушению вертолета могут быть причастны Германия, США, Великобритания или украинская элита. Об этом заявил экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс», автор telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов.
- Президент России Владимир Путин отметил, что РФ начала спецоперацию для прекращения войны на Донбассе. Его слова передает «Россия 24».
- Россия закончит специальную военную операцию на Украине после уничтожения опасных военных объектов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- Выступая на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, Путин назвал причины, благодаря которым Россия победит в конфликте с Украиной. Среди них он выделил: единство, мужество и героизм бойцов и работу оборонно-промышленного комплекса.
- ВСУ пытались прорваться на южно-донецком направлении, однако им помешала армия России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова передает Пятый канал.
- ВСУ стали применять дроны с химическим оружием против российских солдат. Видео о новом типе беспилотников опубликовал украинский военнослужащий.
- Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Данная организация занимается исследованиями преступлений против национальной безопасности Украины.
- Страны Запада устали оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
- Армия России взяла населенный пункт Соль в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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