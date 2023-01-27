Британский полковник предрек освобождение Россией Донбасса

Вооруженнные силы РФ медленно, но верно достигают поставленных в ходе спецоперации на Украине целей. Об этом заявил военный эксперт, полковник британской армии Ричард Кемп. «Пока мы тут с вами разговариваем, русские делают все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину. И весьма успешны в этом», — сказал Ричард Кемп в эфире телеканала Sky News. Он отметил, что ВС РФ успешно выбивают ВСУ при помощи артиллерии. «В итоге, увы, думаю, [российские бойцы] добьются успеха на востоке Украины», — резюмировал офицер. С момента начала спецоперации российская армия неоднократно показывала успехи на поле боя. Так, стало известно, что российские танкисты уничтожили позицию ВСУ. Об этом сообщил командир танкового подразделения с позывным «Морячок», передает телеканал 360. Также, не так давно, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска закрепились на окраинах Угледара. Позже стало известно о взятии под контроль ВС РФ трассы из Покровского в Угледар.