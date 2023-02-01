Politico: лидеры ЕС закатают губу Украине через два дня

Politico: ЕС откажет Украине в быстром вступлении в союз

01 февраля 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Лидеры ЕС приедут в Киев на саммит с участием Владимира Зеленского, пишет Politico Фото: Официальный сайт президента Украины Лидеры Евросоюза (ЕС) приедут на Украину для участия в саммите, где будут озвучены сроки по вступлению страны в Европейский союз. Ожидается, что Брюссель осудит надежды Украины на быстрое вступление в ЕС. Об этом сообщает Politico. «Высшие лидеры ЕС едут в Украину, но они не будут обещать, что страна может присоединиться к блоку в ближайшее время. Ожидается, что Брюссель осудит надежды Украины на быстрое вступление», — сообщает Politico. Тем не менее, несмотря на трудности связанные со вступлением Украины в Евросоюз, авторы предполагают, что будет прогресс по другим вопросам в ходе саммита. Например — в вопросе соглашения о безвизовом режиме для промышленных товаров, присоединению Украины к платежной схеме Евросоюза и не только. Ранее в Брюсселе анонсировали саммит по вступлению Украины в ЕС. Предполагается, что там могут быть озвучены и планы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с РФ. Ранее экс-кандидат в президенты Австрии Геральд Грош выразил уверенность, что ЕС оказался для США «полезным идиотом» в ситуации вокруг Украины, пишет RT. Помимо Украины предполагается, что Босния и Герцеговина может стать кандидатом на членство в Евросоюз, передает «Национальная служба новостей».

Лидеры Евросоюза (ЕС) приедут на Украину для участия в саммите, где будут озвучены сроки по вступлению страны в Европейский союз. Ожидается, что Брюссель осудит надежды Украины на быстрое вступление в ЕС. Об этом сообщает Politico. «Высшие лидеры ЕС едут в Украину, но они не будут обещать, что страна может присоединиться к блоку в ближайшее время. Ожидается, что Брюссель осудит надежды Украины на быстрое вступление», — сообщает Politico. Тем не менее, несмотря на трудности связанные со вступлением Украины в Евросоюз, авторы предполагают, что будет прогресс по другим вопросам в ходе саммита. Например — в вопросе соглашения о безвизовом режиме для промышленных товаров, присоединению Украины к платежной схеме Евросоюза и не только. Ранее в Брюсселе анонсировали саммит по вступлению Украины в ЕС. Предполагается, что там могут быть озвучены и планы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с РФ. Ранее экс-кандидат в президенты Австрии Геральд Грош выразил уверенность, что ЕС оказался для США «полезным идиотом» в ситуации вокруг Украины, пишет RT. Помимо Украины предполагается, что Босния и Герцеговина может стать кандидатом на членство в Евросоюз, передает «Национальная служба новостей».