04 февраля 2023

В Сирии назвали слова Путина в Волгограде сигналом о мощном оружии РФ

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Эксперт из САР: слова Владимира Путина в Волгограде — сигнал, что у РФ есть самое современное оружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Выступление президента России Владимира Путина в Волгограде дает четко понять, что у страны есть самое современное оружие, способное нанести удар по Европе и другим территориям в любой момент. Такое мнение выразил профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла.

«Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность. Слова президента Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за ее пределами», — сказал Абу Абдалла РИА Новости.

Владимир Путин во время поездки в Волгоград напомнил западным странам, что у России есть, чем ответить на все угрозы, напоминает телеканал 360. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что важно не забывать слова Путина, сказанные в Волгограде.

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Выступление президента России Владимира Путина в Волгограде дает четко понять, что у страны есть самое современное оружие, способное нанести удар по Европе и другим территориям в любой момент. Такое мнение выразил профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла. «Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность. Слова президента Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за ее пределами», — сказал Абу Абдалла РИА Новости. Владимир Путин во время поездки в Волгоград напомнил западным странам, что у России есть, чем ответить на все угрозы, напоминает телеканал 360. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что важно не забывать слова Путина, сказанные в Волгограде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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