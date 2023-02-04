Выступление президента России Владимира Путина в Волгограде дает четко понять, что у страны есть самое современное оружие, способное нанести удар по Европе и другим территориям в любой момент. Такое мнение выразил профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла.
«Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность. Слова президента Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за ее пределами», — сказал Абу Абдалла РИА Новости.
Владимир Путин во время поездки в Волгоград напомнил западным странам, что у России есть, чем ответить на все угрозы, напоминает телеканал 360. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что важно не забывать слова Путина, сказанные в Волгограде.
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Выступление президента России Владимира Путина в Волгограде дает четко понять, что у страны есть самое современное оружие, способное нанести удар по Европе и другим территориям в любой момент. Такое мнение выразил профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла. «Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность. Слова президента Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за ее пределами», — сказал Абу Абдалла РИА Новости. Владимир Путин во время поездки в Волгоград напомнил западным странам, что у России есть, чем ответить на все угрозы, напоминает телеканал 360. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что важно не забывать слова Путина, сказанные в Волгограде.