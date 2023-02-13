Кадыров: армия РФ дойдет до Киева

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XIX съезд всероссийской политической партии
Все российские военные до единого готовы дойти до Киева, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска могут дойти до Киева. Для этого нужен лишь приказ Верховного главнокомандующего. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — все до единого готовы [сделать это]. А дальше — как примет решение президент», — сказал Кадыров в программе «60 минут».

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако глава государства уточнил, что у России нет планов по оккупации территории.

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска могут дойти до Киева. Для этого нужен лишь приказ Верховного главнокомандующего. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1». «У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — все до единого готовы [сделать это]. А дальше — как примет решение президент», — сказал Кадыров в программе «60 минут». Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако глава государства уточнил, что у России нет планов по оккупации территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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