Кадыров: армия РФ дойдет до Киева

13 февраля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Все российские военные до единого готовы дойти до Киева, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска могут дойти до Киева. Для этого нужен лишь приказ Верховного главнокомандующего. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1». «У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — все до единого готовы [сделать это]. А дальше — как примет решение президент», — сказал Кадыров в программе «60 минут».



Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако глава государства уточнил, что у России нет планов по оккупации территории.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска могут дойти до Киева. Для этого нужен лишь приказ Верховного главнокомандующего. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1». «У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — все до единого готовы [сделать это]. А дальше — как примет решение президент», — сказал Кадыров в программе «60 минут». Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако глава государства уточнил, что у России нет планов по оккупации территории.