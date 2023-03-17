ВСУ пытались остановить ракеты автоматным огнем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались сбить российские ракеты при помощи автоматов. Видеоматериал опубликовал военный корреспондент Александр Коц.
На кадрах видно, как украинские бойцы, увидев российские приближающиеся ракеты, пытаются сбить их автоматным огнем. Однако снаряды все равно достигают пункта назначения.
Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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