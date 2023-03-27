Польша надеется получить за поставленное Киеву оружие более 900 млн долларов

Польше должны вернуть средства из Европейского фонда мира за то, что она поставляла военную помощь на Украину. Такие надежды выразил министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк в беседе с журналистами. Он отметил, что после США Польша является самым крупным поставщиком вооружений Киеву.
«И как страна, которая оказывает очень значительную поддержку Украине в области вооружения, известно, что Польша передала уже более 300 танков Украине, а также боеприпасы, военное снаряжение, Польша благодаря решениям, принятым на саммите Европейского совета, сможет получить очень существенное рефинансирование за понесенные траты», — сказал Шимон Шинковский вель Сенк. Его цитирует корреспондент РИА Новости. По его подсчетам, Польше должны вернуть около четырех миллиардов злотых (920 миллионов долларов)».
В начале марта Евросоюз заявил об увеличении бюджета Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро, передает RT. Этот фонд финансирует поставки вооружений на Украину.
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