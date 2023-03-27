Польша надеется получить за поставленное Киеву оружие более 900 млн долларов

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Польша надеется получить назад средства, на которые она оказала военную помощь Украине Фото:
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Польше должны вернуть средства из Европейского фонда мира за то, что она поставляла военную помощь на Украину. Такие надежды выразил министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк в беседе с журналистами. Он отметил, что после США Польша является самым крупным поставщиком вооружений Киеву.

«И как страна, которая оказывает очень значительную поддержку Украине в области вооружения, известно, что Польша передала уже более 300 танков Украине, а также боеприпасы, военное снаряжение, Польша благодаря решениям, принятым на саммите Европейского совета, сможет получить очень существенное рефинансирование за понесенные траты», — сказал Шимон Шинковский вель Сенк. Его цитирует корреспондент РИА Новости. По его подсчетам, Польше должны вернуть около четырех миллиардов злотых (920 миллионов долларов)».

В начале марта Евросоюз заявил об увеличении бюджета Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро, передает RT. Этот фонд финансирует поставки вооружений на Украину.

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Польше должны вернуть средства из Европейского фонда мира за то, что она поставляла военную помощь на Украину. Такие надежды выразил министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк в беседе с журналистами. Он отметил, что после США Польша является самым крупным поставщиком вооружений Киеву. «И как страна, которая оказывает очень значительную поддержку Украине в области вооружения, известно, что Польша передала уже более 300 танков Украине, а также боеприпасы, военное снаряжение, Польша благодаря решениям, принятым на саммите Европейского совета, сможет получить очень существенное рефинансирование за понесенные траты», — сказал Шимон Шинковский вель Сенк. Его цитирует корреспондент РИА Новости. По его подсчетам, Польше должны вернуть около четырех миллиардов злотых (920 миллионов долларов)». В начале марта Евросоюз заявил об увеличении бюджета Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро, передает RT. Этот фонд финансирует поставки вооружений на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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