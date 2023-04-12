12 апреля 2023

Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин присвоил звание народного артиста Леонову-младшему Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 апреля присвоил звание народного артиста Андрею Леонову. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить Леонову Андрею Евгеньевичу почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства», — говорится в документе на сайте правовой информации РФ. Также в День космонавтики российский лидер вручил госнаграды свердловским ветеранам.

Андрей Леонов — российский актер театра и кино. Он сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Большую известность Леонов-младший получил по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки». Также снимался в фильмах «Обыкновенное чудо», «Лев Яшин», Вратарь моей мечты» и многих других.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 апреля присвоил звание народного артиста Андрею Леонову. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить Леонову Андрею Евгеньевичу почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства», — говорится в документе на сайте правовой информации РФ. Также в День космонавтики российский лидер вручил госнаграды свердловским ветеранам. Андрей Леонов — российский актер театра и кино. Он сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Большую известность Леонов-младший получил по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки». Также снимался в фильмах «Обыкновенное чудо», «Лев Яшин», Вратарь моей мечты» и многих других.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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