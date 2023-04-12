Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову

Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 апреля присвоил звание народного артиста Андрею Леонову. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить Леонову Андрею Евгеньевичу почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства», — говорится в документе на сайте правовой информации РФ. Также в День космонавтики российский лидер вручил госнаграды свердловским ветеранам.
Андрей Леонов — российский актер театра и кино. Он сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Большую известность Леонов-младший получил по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки». Также снимался в фильмах «Обыкновенное чудо», «Лев Яшин», Вратарь моей мечты» и многих других.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 апреля присвоил звание народного артиста Андрею Леонову. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить Леонову Андрею Евгеньевичу почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства», — говорится в документе на сайте правовой информации РФ. Также в День космонавтики российский лидер вручил госнаграды свердловским ветеранам. Андрей Леонов — российский актер театра и кино. Он сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Большую известность Леонов-младший получил по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки». Также снимался в фильмах «Обыкновенное чудо», «Лев Яшин», Вратарь моей мечты» и многих других.