В Оренбурге задержали начальника ЖКХ после смерти ребенка из-за собак

В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ администрации города после нападения стаи собак на ребенка в городе. Также в здании управления были проведены обыски.
«В Оренбурге задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по делу о смертельном нападении собак на ребенка», — передают «Известия». Уточняется, что Следственное управление провело обыски в здании управления ЖКХ и изъяло документы, касающиеся отлова бездомных животных. Сейчас проходит допрос свидетелей.
Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели ребенка в результате нападения собак. Следователи намеревались дать оценку действиям лиц, ответственных за отлов бездомных животных в Оренбурге, пишет телеканал 360. Позже мэр города Сергей Салмин заявил, что собак, которых отловили после нападение ребенка, отпустят на волю.
В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ администрации города после нападения стаи собак на ребенка в городе. Также в здании управления были проведены обыски. «В Оренбурге задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по делу о смертельном нападении собак на ребенка», — передают «Известия». Уточняется, что Следственное управление провело обыски в здании управления ЖКХ и изъяло документы, касающиеся отлова бездомных животных. Сейчас проходит допрос свидетелей. Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели ребенка в результате нападения собак. Следователи намеревались дать оценку действиям лиц, ответственных за отлов бездомных животных в Оренбурге, пишет телеканал 360. Позже мэр города Сергей Салмин заявил, что собак, которых отловили после нападение ребенка, отпустят на волю.