В Оренбурге задержали начальника ЖКХ после смерти ребенка из-за собак

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Начальник управления ЖКХ задержан после нападения собак на ребенка
Начальник управления ЖКХ задержан после нападения собак на ребенка Фото:

В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ администрации города после нападения стаи собак на ребенка в городе. Также в здании управления были проведены обыски.

«В Оренбурге задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по делу о смертельном нападении собак на ребенка», — передают «Известия». Уточняется, что Следственное управление провело обыски в здании управления ЖКХ и изъяло документы, касающиеся отлова бездомных животных. Сейчас проходит допрос свидетелей.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели ребенка в результате нападения собак. Следователи намеревались дать оценку действиям лиц, ответственных за отлов бездомных животных в Оренбурге, пишет телеканал 360. Позже мэр города Сергей Салмин заявил, что собак, которых отловили после нападение ребенка, отпустят на волю.

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В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ администрации города после нападения стаи собак на ребенка в городе. Также в здании управления были проведены обыски. «В Оренбурге задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по делу о смертельном нападении собак на ребенка», — передают «Известия». Уточняется, что Следственное управление провело обыски в здании управления ЖКХ и изъяло документы, касающиеся отлова бездомных животных. Сейчас проходит допрос свидетелей. Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели ребенка в результате нападения собак. Следователи намеревались дать оценку действиям лиц, ответственных за отлов бездомных животных в Оренбурге, пишет телеканал 360. Позже мэр города Сергей Салмин заявил, что собак, которых отловили после нападение ребенка, отпустят на волю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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