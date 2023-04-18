В Оренбурге задержали начальника ЖКХ после смерти ребенка из-за собак

18 апреля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Начальник управления ЖКХ задержан после нападения собак на ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ администрации города после нападения стаи собак на ребенка в городе. Также в здании управления были проведены обыски. «В Оренбурге задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по делу о смертельном нападении собак на ребенка», — передают « Известия ». Уточняется, что Следственное управление провело обыски в здании управления ЖКХ и изъяло документы, касающиеся отлова бездомных животных. Сейчас проходит допрос свидетелей. Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели ребенка в результате нападения собак. Следователи намеревались дать оценку действиям лиц, ответственных за отлов бездомных животных в Оренбурге, пишет телеканал 360. Позже мэр города Сергей Салмин заявил, что собак, которых отловили после нападение ребенка, отпустят на волю.

В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ администрации города после нападения стаи собак на ребенка в городе. Также в здании управления были проведены обыски. «В Оренбурге задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по делу о смертельном нападении собак на ребенка», — передают «Известия». Уточняется, что Следственное управление провело обыски в здании управления ЖКХ и изъяло документы, касающиеся отлова бездомных животных. Сейчас проходит допрос свидетелей. Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели ребенка в результате нападения собак. Следователи намеревались дать оценку действиям лиц, ответственных за отлов бездомных животных в Оренбурге, пишет телеканал 360. Позже мэр города Сергей Салмин заявил, что собак, которых отловили после нападение ребенка, отпустят на волю.