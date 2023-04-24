24 апреля 2023

Читателей Haber7 возмутили угрозы Украины из-за сотрудничества России и Турции

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Турецкие болельщики возмутились вмешательством Украины в дела футбольного клуба Фото:

Читатели Haber7 возмутились из-за угроз Украины подать иск на турецкий футбольный клуб «Бешикташ», который хочет подписать спонсорский контракт с российским «Газпромом». В случае подписания соглашения Киев обвинит спортивную команду в косвенном получении денег от России, рассказало издание.

«Пусть Украина сначала избавится от своего марионеточного главы государства. Мы делаем то, что в наших интересах, кто такая Украина?» — спрашивает читатель издания Haber7 под ником Каракартал.

«Мы, как страна, находимся на одинаковом расстоянии от вас и русских. Кто решил вашу проблему с зернохранилищем? Вы не можете вмешиваться, идите поиграйте где-нибудь в другом месте», — пишет Аяз12.

«Вы ничего не добьетесь», — считает Мехмет. «Бешикташ» признал, что Россия в тысячу раз лучше США», — высказался Энгин.

Ранее URA.RU рассказало, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа сообщил, что ему не дают играть в немецком футбольном клубе. Несмотря на заключенный контракт с клубом, футболиста отстранили от игр из-за российского гражданства.

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Читатели Haber7 возмутились из-за угроз Украины подать иск на турецкий футбольный клуб «Бешикташ», который хочет подписать спонсорский контракт с российским «Газпромом». В случае подписания соглашения Киев обвинит спортивную команду в косвенном получении денег от России, рассказало издание. «Пусть Украина сначала избавится от своего марионеточного главы государства. Мы делаем то, что в наших интересах, кто такая Украина?» — спрашивает читатель издания Haber7 под ником Каракартал. «Мы, как страна, находимся на одинаковом расстоянии от вас и русских. Кто решил вашу проблему с зернохранилищем? Вы не можете вмешиваться, идите поиграйте где-нибудь в другом месте», — пишет Аяз12. «Вы ничего не добьетесь», — считает Мехмет. «Бешикташ» признал, что Россия в тысячу раз лучше США», — высказался Энгин. Ранее URA.RU рассказало, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа сообщил, что ему не дают играть в немецком футбольном клубе. Несмотря на заключенный контракт с клубом, футболиста отстранили от игр из-за российского гражданства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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