Читатели Haber7 возмутились из-за угроз Украины подать иск на турецкий футбольный клуб «Бешикташ», который хочет подписать спонсорский контракт с российским «Газпромом». В случае подписания соглашения Киев обвинит спортивную команду в косвенном получении денег от России, рассказало издание.
«Пусть Украина сначала избавится от своего марионеточного главы государства. Мы делаем то, что в наших интересах, кто такая Украина?» — спрашивает читатель издания
«Мы, как страна, находимся на одинаковом расстоянии от вас и русских. Кто решил вашу проблему с зернохранилищем? Вы не можете вмешиваться, идите поиграйте где-нибудь в другом месте», — пишет Аяз12.
«Вы ничего не добьетесь», — считает Мехмет. «Бешикташ» признал, что Россия в тысячу раз лучше США», — высказался Энгин.
Ранее URA.RU рассказало, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа сообщил, что ему не дают играть в немецком футбольном клубе. Несмотря на заключенный контракт с клубом, футболиста отстранили от игр из-за российского гражданства.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!