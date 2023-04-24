Читателей Haber7 возмутили угрозы Украины из-за сотрудничества России и Турции

25 апреля 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Турецкие болельщики возмутились вмешательством Украины в дела футбольного клуба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Читатели Haber7 возмутились из-за угроз Украины подать иск на турецкий футбольный клуб «Бешикташ», который хочет подписать спонсорский контракт с российским «Газпромом». В случае подписания соглашения Киев обвинит спортивную команду в косвенном получении денег от России, рассказало издание. «Пусть Украина сначала избавится от своего марионеточного главы государства. Мы делаем то, что в наших интересах, кто такая Украина?» — спрашивает читатель издания Haber7 под ником Каракартал. «Мы, как страна, находимся на одинаковом расстоянии от вас и русских. Кто решил вашу проблему с зернохранилищем? Вы не можете вмешиваться, идите поиграйте где-нибудь в другом месте», — пишет Аяз12. «Вы ничего не добьетесь», — считает Мехмет. «Бешикташ» признал, что Россия в тысячу раз лучше США», — высказался Энгин. Ранее URA.RU рассказало, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа сообщил, что ему не дают играть в немецком футбольном клубе. Несмотря на заключенный контракт с клубом, футболиста отстранили от игр из-за российского гражданства.

Читатели Haber7 возмутились из-за угроз Украины подать иск на турецкий футбольный клуб «Бешикташ», который хочет подписать спонсорский контракт с российским «Газпромом». В случае подписания соглашения Киев обвинит спортивную команду в косвенном получении денег от России, рассказало издание. «Пусть Украина сначала избавится от своего марионеточного главы государства. Мы делаем то, что в наших интересах, кто такая Украина?» — спрашивает читатель издания Haber7 под ником Каракартал. «Мы, как страна, находимся на одинаковом расстоянии от вас и русских. Кто решил вашу проблему с зернохранилищем? Вы не можете вмешиваться, идите поиграйте где-нибудь в другом месте», — пишет Аяз12. «Вы ничего не добьетесь», — считает Мехмет. «Бешикташ» признал, что Россия в тысячу раз лучше США», — высказался Энгин. Ранее URA.RU рассказало, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа сообщил, что ему не дают играть в немецком футбольном клубе. Несмотря на заключенный контракт с клубом, футболиста отстранили от игр из-за российского гражданства.