Кудрявцева расколола украинского телефонного мошенника вопросом про Крым. Видео

01 мая 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Мошенник выдал себя после вопроса про Крым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая Лера Кудрявцева распознала обман в телефонном звонке от незнакомца, задав вопрос о принадлежности Крыма. Видео с записью разговора она опубликовала в своем telegram-канале. Мошенник позвонил Кудрявцевой с попыткой убедить телеведущую, что ее личные данные оказались скомпрометированы и утекли в публичный доступ. «В этой утечке подозреваем сотрудников коммерческих банков. Выполняются нехарактерные действия — списание личных сбережений, оформление кредитов незаконным путем. И вот что самое главное — совершают переводы на территорию Украины от имени клиентов», — заявил собеседник Кудрявцевой. Она, в свою очередь, прервала его речь и задала вопрос: «Скажите, а Крым чей?». «Покамест ваш», — ответил мужчина. После этого телеведущая уточнила, что значит «ваш» и почему «покамест». Мошенник пояснил, что Крым сейчас принадлежит Российской Федерации, а свои предыдущие слова объяснил следующим образом: «Потому что мы заберем его обратно себе». Ранее URA.RU сообщало, что на телефонных мошенников попался директор департамента Минфина РФ Владимир Штоп. В ходе разговора он согласился перевести на их счет около 4 миллионов рублей, после чего осознал свою ошибку.

Телеведущая Лера Кудрявцева распознала обман в телефонном звонке от незнакомца, задав вопрос о принадлежности Крыма. Видео с записью разговора она опубликовала в своем telegram-канале. Мошенник позвонил Кудрявцевой с попыткой убедить телеведущую, что ее личные данные оказались скомпрометированы и утекли в публичный доступ. «В этой утечке подозреваем сотрудников коммерческих банков. Выполняются нехарактерные действия — списание личных сбережений, оформление кредитов незаконным путем. И вот что самое главное — совершают переводы на территорию Украины от имени клиентов», — заявил собеседник Кудрявцевой. Она, в свою очередь, прервала его речь и задала вопрос: «Скажите, а Крым чей?». «Покамест ваш», — ответил мужчина. После этого телеведущая уточнила, что значит «ваш» и почему «покамест». Мошенник пояснил, что Крым сейчас принадлежит Российской Федерации, а свои предыдущие слова объяснил следующим образом: «Потому что мы заберем его обратно себе». Ранее URA.RU сообщало, что на телефонных мошенников попался директор департамента Минфина РФ Владимир Штоп. В ходе разговора он согласился перевести на их счет около 4 миллионов рублей, после чего осознал свою ошибку.