Криминалист Игнатов дал советы водителям, как обезопасить себя во время дальней поездки ночью. Видео

Криминалист Игнатов: перед дальней поездкой ночью водитель должен переночевать в гостинице

05 мая 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Водитель должен взять с собой средства самообороны для дальней ночной поездки, советует Михаил Игнатов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы не стать жертвой преступлений на дороге стоит соблюдать ряд правил. Например, не стоит отправляться в дальний путь на машине в темное время суток. Об этом рассказал криминалист Михаил Игнатов, анализируя ситуацию с убийством двух аниматоров в Краснодарском крае. Инцидент произошел после мероприятия, с которого они уехали на машине. «Если разобрать данную ситуацию, то их основная ошибка — это то, что они в позднее время поехали домой. Все-таки расстояние большое, погода была не очень благоприятная. Но они поехали», — заявил Михаил Игнатов в разговоре с Пятым каналом. По его словам, человеку не стоит отправляться в дорогу поздней ночью. Он рекомендует водителю переночевать в гостинице, а уже потом отправиться в путь. Если у водителя пробило колесо, то лучше всего будет доехать до поста ДПС, сервиса шиномонтажа или заправки. Эти места хорошо освещены и там безопасно. Не стоит брать помощь от незнакомых людей. В случае, если переночевать не получилось, а ехать в дальнюю дорогу ночью надо, то водитель должен взять с собой средства для самообороны. «Например, травматический пистолет или перцовый баллончик, шокер», — подчеркнул Игнатов. В случае опасной ситуации не стоит вступать в конфликт. Водитель должен всегда оставаться бдительным, заключил криминалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы не стать жертвой преступлений на дороге стоит соблюдать ряд правил. Например, не стоит отправляться в дальний путь на машине в темное время суток. Об этом рассказал криминалист Михаил Игнатов, анализируя ситуацию с убийством двух аниматоров в Краснодарском крае. Инцидент произошел после мероприятия, с которого они уехали на машине. «Если разобрать данную ситуацию, то их основная ошибка — это то, что они в позднее время поехали домой. Все-таки расстояние большое, погода была не очень благоприятная. Но они поехали», — заявил Михаил Игнатов в разговоре с Пятым каналом. По его словам, человеку не стоит отправляться в дорогу поздней ночью. Он рекомендует водителю переночевать в гостинице, а уже потом отправиться в путь. Если у водителя пробило колесо, то лучше всего будет доехать до поста ДПС, сервиса шиномонтажа или заправки. Эти места хорошо освещены и там безопасно. Не стоит брать помощь от незнакомых людей. В случае, если переночевать не получилось, а ехать в дальнюю дорогу ночью надо, то водитель должен взять с собой средства для самообороны. «Например, травматический пистолет или перцовый баллончик, шокер», — подчеркнул Игнатов. В случае опасной ситуации не стоит вступать в конфликт. Водитель должен всегда оставаться бдительным, заключил криминалист.