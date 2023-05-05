Чтобы не стать жертвой преступлений на дороге стоит соблюдать ряд правил. Например, не стоит отправляться в дальний путь на машине в темное время суток. Об этом рассказал криминалист Михаил Игнатов, анализируя ситуацию с убийством двух аниматоров в Краснодарском крае. Инцидент произошел после мероприятия, с которого они уехали на машине.
«Если разобрать данную ситуацию, то их основная ошибка — это то, что они в позднее время поехали домой. Все-таки расстояние большое, погода была не очень благоприятная. Но они поехали», — заявил Михаил Игнатов в разговоре с Пятым каналом. По его словам, человеку не стоит отправляться в дорогу поздней ночью. Он рекомендует водителю переночевать в гостинице, а уже потом отправиться в путь.
Если у водителя пробило колесо, то лучше всего будет доехать до поста ДПС, сервиса шиномонтажа или заправки. Эти места хорошо освещены и там безопасно. Не стоит брать помощь от незнакомых людей.
В случае, если переночевать не получилось, а ехать в дальнюю дорогу ночью надо, то водитель должен взять с собой средства для самообороны. «Например, травматический пистолет или перцовый баллончик, шокер», — подчеркнул Игнатов.
В случае опасной ситуации не стоит вступать в конфликт. Водитель должен всегда оставаться бдительным, заключил криминалист.
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