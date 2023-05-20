Украинский суд приговорил подростка к 10 годам за помощь России

20 мая 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Подростка задержали по надуманному предлогу, заявил Иван Мельников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Суд на Украине приговорил 16-летнего подростка из ДНР Владимира Маркина к десяти годам лишения свободы за якобы передачу российской армии информации о нахождении украинских войск в районе Бахмута (Артемовск). Об этом рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. «Владимир Маркин, которому на момент ареста Службой безопасности Украины в августе 2022 года было 16 лет, приговорен к десяти годам лишения свободы», — передает слова Мельникова RT. Он добавил, что подростка арестовали якобы за передачу России сведений о нахождении украинских войск в районе Бахмута. При этом в ходе судебного процесса было нарушено право обвиняемого на защиту. Мельников подчеркнул, что в ходе следственных действий на подростка оказывалось психологическое и физическое давление. Владимир Маркин содержался в тяжелейших условиях в СИЗО в городе Днепре, но не поддался на призывы оговорить себя. На данный момент помимо Маркина под арестом СБУ содержатся множество других невиновных людей, среди которых подростки и священнослужители, нуждающиеся в обмене, заключил Мельников.

Суд на Украине приговорил 16-летнего подростка из ДНР Владимира Маркина к десяти годам лишения свободы за якобы передачу российской армии информации о нахождении украинских войск в районе Бахмута (Артемовск). Об этом рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. «Владимир Маркин, которому на момент ареста Службой безопасности Украины в августе 2022 года было 16 лет, приговорен к десяти годам лишения свободы», — передает слова Мельникова RT. Он добавил, что подростка арестовали якобы за передачу России сведений о нахождении украинских войск в районе Бахмута. При этом в ходе судебного процесса было нарушено право обвиняемого на защиту. Мельников подчеркнул, что в ходе следственных действий на подростка оказывалось психологическое и физическое давление. Владимир Маркин содержался в тяжелейших условиях в СИЗО в городе Днепре, но не поддался на призывы оговорить себя. На данный момент помимо Маркина под арестом СБУ содержатся множество других невиновных людей, среди которых подростки и священнослужители, нуждающиеся в обмене, заключил Мельников.