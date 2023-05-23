Белгородский губернатор рассказал о состоянии раненых после диверсии

Белгородский губернатор: раненые жители доставлены в больницу

23 мая 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Пострадавшим оказывается медпомощь, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Силовики нашли двух раненых после диверсии Украины жителей Глотово Белгородской области, их отвезли в больницу. У одного — осколочные ранения, у другого — ранения брюшной полости. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной полости в состоянии средней степени тяжести», — написал Гладков в Telegram. По его информации, раненых отвезли в городскую больницу №2, они находятся в приемном отделении под наблюдением врачей. Новость по теме Украинские диверсанты зашли в Белгородскую область: что известно к этому часу. Видео Днем 22 мая Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский округ. Была объявлена контртеррористическая операция. Она еще продолжается, поэтому губернатор рекомендовал пока не возвращаться домой эвакуированным жителям. Всего ранения получили восемь человек, погибших нет. По последним данным, ликвидировано 39 боевиков. О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. По заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.

Силовики нашли двух раненых после диверсии Украины жителей Глотово Белгородской области, их отвезли в больницу. У одного — осколочные ранения, у другого — ранения брюшной полости. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной полости в состоянии средней степени тяжести», — написал Гладков в Telegram. По его информации, раненых отвезли в городскую больницу №2, они находятся в приемном отделении под наблюдением врачей. Днем 22 мая Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский округ. Была объявлена контртеррористическая операция. Она еще продолжается, поэтому губернатор рекомендовал пока не возвращаться домой эвакуированным жителям. Всего ранения получили восемь человек, погибших нет. По последним данным, ликвидировано 39 боевиков. О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. По заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.