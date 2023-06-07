Mash: детский медцентр в Подмосковье забросали дымовыми гранатами 07 июня 2023 в 20:11 Размер текста - 17 + Сотрудники медцентра нашли остатки дымовых гранат около здания Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Подмосковье неизвестные забросали дымовыми гранатами детский медицинский центр. Сотрудники центра услышали звук приближающейся машины и взрыв, а когда вышли, нашли остатки гранат, передает telegram-канал Mash. «Детский медицинский центр забросали огнеопасными дымовыми гранатами в подмосковном Одинцове», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, сотрудники медцентра услышали звук подъезжающей машины и взрыв. Когда они вышли из здания, обнаружили остатки гранат. По данным взрывотехников, такие гранаты используют во время боевых действий, чтобы спрятать технику. Их дым крайне небезопасен. Обстоятельства произошедшего будут выясняться сотрудниками полиции, указали в Mash. Ранее сообщалось о найденной гранате около детского сада в Москве. Позже выяснилось, что граната была страйкбольной, передает телеканал 360. В Подмосковье неизвестные забросали дымовыми гранатами детский медицинский центр. Сотрудники центра услышали звук приближающейся машины и взрыв, а когда вышли, нашли остатки гранат, передает telegram-канал Mash. «Детский медицинский центр забросали огнеопасными дымовыми гранатами в подмосковном Одинцове», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, сотрудники медцентра услышали звук подъезжающей машины и взрыв. Когда они вышли из здания, обнаружили остатки гранат. По данным взрывотехников, такие гранаты используют во время боевых действий, чтобы спрятать технику. Их дым крайне небезопасен. Обстоятельства произошедшего будут выясняться сотрудниками полиции, указали в Mash. Ранее сообщалось о найденной гранате около детского сада в Москве. Позже выяснилось, что граната была страйкбольной, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям