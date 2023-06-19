Спектакль театра из Челябинска «Центр ненормативной лирики», вошедший в шорт-лист конкурса театральных постановок, покажут на фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Информация об этом размещена в афише на сайте «Коляда-театра».
«26 июня, понедельник, 19.30. «Центр ненормативной лирики», Челябинск. Ярослава Пулинович, «Сомнамбулизм», — сказано в афише.
Престижный театральный конкурс — XVI Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» — 2023 откроется завтра, 20 июня, и будет проходить по 30 июня на сцене «Коляда-Театра» и других театральных площадках Екатеринбурга. В рамках подготовки к ежегодному фестивалю проходят конкурсы пьес и театральных постановок. Победители будут выбраны из шорт-листа на итоговых мероприятиях.
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