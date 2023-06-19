Спектакль челябинского шорт-листера конкурса Коляды покажут на фестивале в Екатеринбурге. Афиша

19 июня 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге в 16 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спектакль театра из Челябинска «Центр ненормативной лирики», вошедший в шорт-лист конкурса театральных постановок, покажут на фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Информация об этом размещена в афише на сайте «Коляда-театра». «26 июня, понедельник, 19.30. «Центр ненормативной лирики», Челябинск. Ярослава Пулинович, «Сомнамбулизм», — сказано в афише. Престижный театральный конкурс — XVI Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» — 2023 откроется завтра, 20 июня, и будет проходить по 30 июня на сцене «Коляда-Театра» и других театральных площадках Екатеринбурга. В рамках подготовки к ежегодному фестивалю проходят конкурсы пьес и театральных постановок. Победители будут выбраны из шорт-листа на итоговых мероприятиях. Фестиваль откроется 20 июня и продлится до конца месяца Сайт «Коляда-театра»

Спектакль театра из Челябинска «Центр ненормативной лирики», вошедший в шорт-лист конкурса театральных постановок, покажут на фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Информация об этом размещена в афише на сайте «Коляда-театра». «26 июня, понедельник, 19.30. «Центр ненормативной лирики», Челябинск. Ярослава Пулинович, «Сомнамбулизм», — сказано в афише. Престижный театральный конкурс — XVI Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» — 2023 откроется завтра, 20 июня, и будет проходить по 30 июня на сцене «Коляда-Театра» и других театральных площадках Екатеринбурга. В рамках подготовки к ежегодному фестивалю проходят конкурсы пьес и театральных постановок. Победители будут выбраны из шорт-листа на итоговых мероприятиях.