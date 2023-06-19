Спектакль челябинского шорт-листера конкурса Коляды покажут на фестивале в Екатеринбурге. Афиша

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Коляда-театр и открытие сезона детским спектаклем "Карлсон вернулся". Екатеринбург, коляда театр
Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге в 16 раз Фото:

Спектакль театра из Челябинска «Центр ненормативной лирики», вошедший в шорт-лист конкурса театральных постановок, покажут на фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Информация об этом размещена в афише на сайте «Коляда-театра».

«26 июня, понедельник, 19.30. «Центр ненормативной лирики», Челябинск. Ярослава Пулинович, «Сомнамбулизм», — сказано в афише.

Престижный театральный конкурс — XVI Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» — 2023 откроется завтра, 20 июня, и будет проходить по 30 июня на сцене «Коляда-Театра» и других театральных площадках Екатеринбурга. В рамках подготовки к ежегодному фестивалю проходят конкурсы пьес и театральных постановок. Победители будут выбраны из шорт-листа на итоговых мероприятиях.

Фестиваль откроется 20 июня и продлится до конца месяца
Фестиваль откроется 20 июня и продлится до конца месяца

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Спектакль театра из Челябинска «Центр ненормативной лирики», вошедший в шорт-лист конкурса театральных постановок, покажут на фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге. Информация об этом размещена в афише на сайте «Коляда-театра». «26 июня, понедельник, 19.30. «Центр ненормативной лирики», Челябинск. Ярослава Пулинович, «Сомнамбулизм», — сказано в афише. Престижный театральный конкурс — XVI Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays» — 2023 откроется завтра, 20 июня, и будет проходить по 30 июня на сцене «Коляда-Театра» и других театральных площадках Екатеринбурга. В рамках подготовки к ежегодному фестивалю проходят конкурсы пьес и театральных постановок. Победители будут выбраны из шорт-листа на итоговых мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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