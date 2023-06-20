Технику уничтожили бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ уничтожили технику Вооруженных сил Украины на Времевском выступе. Видео разрушенных боевых машин опубликовал военкор Валентин Трушнин.
«Технику уничтожили бойцы оперативно-боевого тактического формирования „Каскад“», — пишет корреспондент «Известий» в telegram-канале. Он отметил, что это произошло в окрестностях села Новодонецкое на Времевском выступе.
Ранее подразделения ВСУ потеряли половину личного состава на южнодонецком направлении. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую бронетехнику.
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