Военкор Трушнин показал колонну разбитой техники ВСУ на Времевском выступе. Видео

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Технику уничтожили бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили технику Вооруженных сил Украины на Времевском выступе. Видео разрушенных боевых машин опубликовал военкор Валентин Трушнин.

«Технику уничтожили бойцы оперативно-боевого тактического формирования „Каскад“», — пишет корреспондент «Известий» в telegram-канале. Он отметил, что это произошло в окрестностях села Новодонецкое на Времевском выступе.

Ранее подразделения ВСУ потеряли половину личного состава на южнодонецком направлении. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую бронетехнику.

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Вооруженные силы РФ уничтожили технику Вооруженных сил Украины на Времевском выступе. Видео разрушенных боевых машин опубликовал военкор Валентин Трушнин. «Технику уничтожили бойцы оперативно-боевого тактического формирования „Каскад“», — пишет корреспондент «Известий» в telegram-канале. Он отметил, что это произошло в окрестностях села Новодонецкое на Времевском выступе. Ранее подразделения ВСУ потеряли половину личного состава на южнодонецком направлении. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую бронетехнику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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