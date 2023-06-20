Украинские паблики распространили новости о похищении детей из Запорожья

20 июня 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Дети отправились в Чувашию на отдых (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Российские власти не похищали детей из Бердянского района Запорожской области, а отправили их на оздоровительный отдых в чувашский лагерь «Бригантина». Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков в соцсетях. Заявление об отдыхе детей сделал министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. На днях украинские СМИ и аккаунты в соцсетях распространили информацию, что из Бердянска якобы похитили 300 детей, которых принудительно отправили в Чебоксары. Пропагандисты отмечают, что депортация несовершеннолетних в Россию продолжится. URA.RU выяснило, что фото из постов использовались еще в 2022 году в других материалах. А министр образования Чувашии Дмитрий Захаров подтвердил, что ребята прибыли в регион с целью отдыха. «В Чувашию приехали 47 детей из Бердянского района Запорожской области! На протяжении всего пути их сопровождали медики и детские психологи, представители Минобразования Чувашии. Сейчас ребята уже находятся в лагере „Бригантина“. Они разместились в своих комнатах и отдыхают. Впереди их ждет разнообразная программа как в лагере, так и за его пределами», — сообщил чиновник на своей странице в Telegram. В апреле 2023 года Чувашия взяла шефство над Бердянском. Организация бесплатного отдыха является частью договоренностей между регионами. По словам представителя Чувашской Республики в Бердянском районе Сергея Муравьева, пребывание детей в лагерях на берегах Волги продлится 21 день. Сейчас на отдых отправилась первая группа. «На вторую смену поедут уже 180 ребят, а на третью — 60», — сообщил он для Telegram-канала Бердянск.ру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти не похищали детей из Бердянского района Запорожской области, а отправили их на оздоровительный отдых в чувашский лагерь «Бригантина». Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков в соцсетях. Заявление об отдыхе детей сделал министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. На днях украинские СМИ и аккаунты в соцсетях распространили информацию, что из Бердянска якобы похитили 300 детей, которых принудительно отправили в Чебоксары. Пропагандисты отмечают, что депортация несовершеннолетних в Россию продолжится. URA.RU выяснило, что фото из постов использовались еще в 2022 году в других материалах. А министр образования Чувашии Дмитрий Захаров подтвердил, что ребята прибыли в регион с целью отдыха. «В Чувашию приехали 47 детей из Бердянского района Запорожской области! На протяжении всего пути их сопровождали медики и детские психологи, представители Минобразования Чувашии. Сейчас ребята уже находятся в лагере „Бригантина“. Они разместились в своих комнатах и отдыхают. Впереди их ждет разнообразная программа как в лагере, так и за его пределами», — сообщил чиновник на своей странице в Telegram. В апреле 2023 года Чувашия взяла шефство над Бердянском. Организация бесплатного отдыха является частью договоренностей между регионами. По словам представителя Чувашской Республики в Бердянском районе Сергея Муравьева, пребывание детей в лагерях на берегах Волги продлится 21 день. Сейчас на отдых отправилась первая группа. «На вторую смену поедут уже 180 ребят, а на третью — 60», — сообщил он для Telegram-канала Бердянск.ру.