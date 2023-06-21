Захарова объяснила, как Запад пытается расколоть ОДКБ

Захарова: Запад обещает преференции тем, кто отказывается от сотрудничества с РФ в ОДКБ

21 июня 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Запад ведет информационную войну против РФ, рассказала Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад ведет обширную информационную войну против России с целью уничтожения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, вводит преференции тем, кто отказывается от сотрудничества с РФ в рамках организации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «За отказ от сотрудничества с Россией в ОДКБ [странами Запада] обещаются дополнительные преференции и предоставление альтернативного, как они говорят, зонтика безопасности. <…> Задействуют даже тактику угроз. Ведется обширная информационная война», — рассказала Захарова во время брифинга по вопросам внешней политики, отвечая на вопрос URA.RU. По ее словам, Запад предлагает другим странам очернять ОДКБ. Информационная война против организации идет во всех сферах, подчеркнула Захарова. «Все страны-члены ОДКБ хотят укреплять связи и единство в рамках организации», — заключила она. Cенатор Виктор Бондарев рассказал, что России надо усилить свое присутствие в странах ОДКБ из-за агрессивной политики Запада. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал членов организации определиться с позицией по спецоперации. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Запад одержим сохранением своей гегемонии в мире, передает Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад ведет обширную информационную войну против России с целью уничтожения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, вводит преференции тем, кто отказывается от сотрудничества с РФ в рамках организации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «За отказ от сотрудничества с Россией в ОДКБ [странами Запада] обещаются дополнительные преференции и предоставление альтернативного, как они говорят, зонтика безопасности. <…> Задействуют даже тактику угроз. Ведется обширная информационная война», — рассказала Захарова во время брифинга по вопросам внешней политики, отвечая на вопрос URA.RU. По ее словам, Запад предлагает другим странам очернять ОДКБ. Информационная война против организации идет во всех сферах, подчеркнула Захарова. «Все страны-члены ОДКБ хотят укреплять связи и единство в рамках организации», — заключила она. Cенатор Виктор Бондарев рассказал, что России надо усилить свое присутствие в странах ОДКБ из-за агрессивной политики Запада. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал членов организации определиться с позицией по спецоперации. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Запад одержим сохранением своей гегемонии в мире, передает Nation News.