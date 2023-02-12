Лукашенко потребовал от ОДКБ определится с позицией по спецоперации 13 февраля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 + Отсидеться в стороне от спецоперации не получится, предупредил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и страны, которые в нее входят, должны определиться со своей политикой в отношении спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. «Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время — оно потребует определяться, занимать определенную позицию», — приводит слова Александра Лукашенко агентство «Белта» . Президент Белоруссии отметил, что всем союзникам по ОДКБ придется четко определить свою политику по украинскому конфликту. «Вместе всегда проще и легче», — заключил Лукашенко. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и страны, которые в нее входят, должны определиться со своей политикой в отношении спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. «Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время — оно потребует определяться, занимать определенную позицию», — приводит слова Александра Лукашенко агентство «Белта». Президент Белоруссии отметил, что всем союзникам по ОДКБ придется четко определить свою политику по украинскому конфликту. «Вместе всегда проще и легче», — заключил Лукашенко. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям