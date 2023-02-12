12 февраля 2023

Лукашенко потребовал от ОДКБ определится с позицией по спецоперации

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр, одкб
Отсидеться в стороне от спецоперации не получится, предупредил Александр Лукашенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и страны, которые в нее входят, должны определиться со своей политикой в отношении спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время — оно потребует определяться, занимать определенную позицию», — приводит слова Александра Лукашенко агентство «Белта».

Президент Белоруссии отметил, что всем союзникам по ОДКБ придется четко определить свою политику по украинскому конфликту. «Вместе всегда проще и легче», — заключил Лукашенко.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.

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Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и страны, которые в нее входят, должны определиться со своей политикой в отношении спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. «Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время — оно потребует определяться, занимать определенную позицию», — приводит слова Александра Лукашенко агентство «Белта». Президент Белоруссии отметил, что всем союзникам по ОДКБ придется четко определить свою политику по украинскому конфликту. «Вместе всегда проще и легче», — заключил Лукашенко. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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