NYT: ВСУ не успели воспользоваться мятежом Пригожина на поле боя

26 июня 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогли прорваться в зоне спецоперации Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Украина не смогла воспользоваться мятежом бизнесмена Евгения Пригожина 24 июня. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Не было никаких брешей в обороне, которыми можно было воспользоваться, никакие российские подразделения в пятницу или субботу не покинули свои позиции. В боевых действиях не было затишья», — говорится в материале газеты, его приводит argumenti.ru. Авторы материала ссылаются на американских официальных лиц, знакомых с ситуацией. Однако в материале сказано, что Украина еще попытается воспользоваться мятежом. Каким образом, не уточняется. В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. Это случилось после того, как Минобороны России опровергло его заявление, что РФ атаковала позиции его бойцов. Мятеж закончился вечером 24 июня. Армия Пригожина не дошла до Москвы 200 километров. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. После разговора с ним Пригожин решил повернуть назад. За это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться на бахмутском (артемовском) направлении. Однако Россия не дала им этого сделать. О прорывах линий обороны не сообщалось.

Украина не смогла воспользоваться мятежом бизнесмена Евгения Пригожина 24 июня. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Не было никаких брешей в обороне, которыми можно было воспользоваться, никакие российские подразделения в пятницу или субботу не покинули свои позиции. В боевых действиях не было затишья», — говорится в материале газеты, его приводит argumenti.ru. Авторы материала ссылаются на американских официальных лиц, знакомых с ситуацией. Однако в материале сказано, что Украина еще попытается воспользоваться мятежом. Каким образом, не уточняется. В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. Это случилось после того, как Минобороны России опровергло его заявление, что РФ атаковала позиции его бойцов. Мятеж закончился вечером 24 июня. Армия Пригожина не дошла до Москвы 200 километров. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. После разговора с ним Пригожин решил повернуть назад. За это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться на бахмутском (артемовском) направлении. Однако Россия не дала им этого сделать. О прорывах линий обороны не сообщалось.