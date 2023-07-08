08 июля 2023

В ГУР Украины похвалили Россию за реакцию на события вокруг ЗАЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Представители «Росгвардии» выехали в Энергодар, заявил Юсов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители «Росгвардии» выехали в Энергодар после обнародования схемы минирования Запорожской АЭС. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

«Россияне среагировали на обнародование именно этой информации. И срочно выехали представители „Росгвардии“, а именно они отвечают за ситуацию на Запорожской АЭС. Выехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы», — передает его слова украинское издание «Зеркало недели». Он отметил, что на данный момент территория станции заминирована.

Запорожская АЭС перешла под контроль России 2 марта 2022 года. С тех пор ЗАЭС подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил о то, что Киев и Запад, вероятно, хотят обвинить Россию в ядерной провокации на Запорожской АЭС и для этого готовят операцию «под чужим флагом». Из-за обострения ситуации на ЗАЭС Украина начала проводить учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении. Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что на кровле третьего и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС размещены предметы, подобные взрывным устройствам.

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Представители «Росгвардии» выехали в Энергодар после обнародования схемы минирования Запорожской АЭС. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. «Россияне среагировали на обнародование именно этой информации. И срочно выехали представители „Росгвардии“, а именно они отвечают за ситуацию на Запорожской АЭС. Выехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы», — передает его слова украинское издание «Зеркало недели». Он отметил, что на данный момент территория станции заминирована. Запорожская АЭС перешла под контроль России 2 марта 2022 года. С тех пор ЗАЭС подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил о то, что Киев и Запад, вероятно, хотят обвинить Россию в ядерной провокации на Запорожской АЭС и для этого готовят операцию «под чужим флагом». Из-за обострения ситуации на ЗАЭС Украина начала проводить учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении. Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что на кровле третьего и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС размещены предметы, подобные взрывным устройствам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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