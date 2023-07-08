В ГУР Украины похвалили Россию за реакцию на события вокруг ЗАЭС

08 июля 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Представители «Росгвардии» выехали в Энергодар, заявил Юсов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители «Росгвардии» выехали в Энергодар после обнародования схемы минирования Запорожской АЭС. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. «Россияне среагировали на обнародование именно этой информации. И срочно выехали представители „Росгвардии“, а именно они отвечают за ситуацию на Запорожской АЭС. Выехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы», — передает его слова украинское издание «Зеркало недели». Он отметил, что на данный момент территория станции заминирована. Запорожская АЭС перешла под контроль России 2 марта 2022 года. С тех пор ЗАЭС подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил о то, что Киев и Запад, вероятно, хотят обвинить Россию в ядерной провокации на Запорожской АЭС и для этого готовят операцию «под чужим флагом». Из-за обострения ситуации на ЗАЭС Украина начала проводить учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении. Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что на кровле третьего и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС размещены предметы, подобные взрывным устройствам.

Представители «Росгвардии» выехали в Энергодар после обнародования схемы минирования Запорожской АЭС. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. «Россияне среагировали на обнародование именно этой информации. И срочно выехали представители „Росгвардии“, а именно они отвечают за ситуацию на Запорожской АЭС. Выехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы», — передает его слова украинское издание «Зеркало недели». Он отметил, что на данный момент территория станции заминирована. Запорожская АЭС перешла под контроль России 2 марта 2022 года. С тех пор ЗАЭС подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил о то, что Киев и Запад, вероятно, хотят обвинить Россию в ядерной провокации на Запорожской АЭС и для этого готовят операцию «под чужим флагом». Из-за обострения ситуации на ЗАЭС Украина начала проводить учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении. Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что на кровле третьего и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС размещены предметы, подобные взрывным устройствам.