В США объяснили, почему Зеленский не взорвал Запорожскую АЭС

Риттер: Зеленский не взорвал Запорожскую АЭС из-за западных угроз

09 июля 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС находится под контролем России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные лидеры предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что если он взорвет Запорожскую АЭС, то от него избавятся. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то от него бы избавились», — заявил Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Риттер также отметил, что Зеленский может устроить провокацию с подрывом ЗАЭС для того, чтобы другие страны вмешались в конфликт с Россией. Однако армия Украины не может провести такую операцию из-за хорошей подготовки Вооруженных сил России. Запорожская АЭС могла быть взорвана в ночь на 5 июля. Тогда на крышах третьего и четвертого энергоблоков были обнаружены взрывные устройства, отметил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Позже Зеленский напомнил об опасности подрыва. Спустя время международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело исследование крыш ЗАЭС. Взрывных устройств обнаружено не было, передает «Национальная служба новостей».

Западные лидеры предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что если он взорвет Запорожскую АЭС, то от него избавятся. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то от него бы избавились», — заявил Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Риттер также отметил, что Зеленский может устроить провокацию с подрывом ЗАЭС для того, чтобы другие страны вмешались в конфликт с Россией. Однако армия Украины не может провести такую операцию из-за хорошей подготовки Вооруженных сил России. Запорожская АЭС могла быть взорвана в ночь на 5 июля. Тогда на крышах третьего и четвертого энергоблоков были обнаружены взрывные устройства, отметил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Позже Зеленский напомнил об опасности подрыва. Спустя время международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело исследование крыш ЗАЭС. Взрывных устройств обнаружено не было, передает «Национальная служба новостей».