В Новосибирске подростки сорвались со стены высотки, помогая отцу на стройке 15 июля 2023 в 21:35 Размер текста - 17 + Один подросток погиб на месте, другой госпитализирован Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новосибирске, сорвавшись с высоты, погиб подросток. Его брат получил травмы. Как выяснилось в ходе следствия, несовершеннолетних привлек к работам их отец — промышленный альпинист, сообщает СУ СКР по Новосибирской области. «Промышленный альпинист, выполняя услуги подряда при строительстве многоэтажного здания на Красном проспекте Заельцовского района, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей. Днем 15 июля подростки обрабатывали швы на внешней стене здания. По неустановленной причине они упали с высоты», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. В результате падения 15-летний подросток получил смертельные травмы. Его 17-летний брат доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В Новосибирске, сорвавшись с высоты, погиб подросток. Его брат получил травмы. Как выяснилось в ходе следствия, несовершеннолетних привлек к работам их отец — промышленный альпинист, сообщает СУ СКР по Новосибирской области. «Промышленный альпинист, выполняя услуги подряда при строительстве многоэтажного здания на Красном проспекте Заельцовского района, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей. Днем 15 июля подростки обрабатывали швы на внешней стене здания. По неустановленной причине они упали с высоты», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. В результате падения 15-летний подросток получил смертельные травмы. Его 17-летний брат доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям