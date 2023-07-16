НАТО бросила Украину один на один с Россией, пишет IFQ Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на впечатление о всесторонней поддержке Украины, страна признана НАТО проигравшей в битве с Россией. Украинский лидер Владимир Зеленский вынужден вести конфликт с Москвой, осознавая, что победить в нем не сможет. Об этом сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

«НАТО обрекла Киев на проигрышную битву с Россией», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Украина, не являясь демократической страной, продолжает получать поддержку лишь из-за продолжающегося конфликта.

Прогнозируется, что противостояние с Россией превратится в истощающуюся битву, в результате которой украинцы будут терять людей и моральный дух, а миллиарды исчезнут. Вступление Украины в НАТО приведет к размещению вооружения и военного контингента альянса на ее территории, что может создать статус постоянного конфликта в Европе, заключили в газете.

Ранее на Западе признали, что ВСУ не смогут одержать победу над Россией в военном противостоянии. Для достижения победы Киеву может потребоваться вмешательство НАТО, включая возможность наступления сил альянса на Россию. Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что единственным возможным вариантом развития событий для Украины в конфликте является ликвидация правительства и гибель Зеленского, передает «Национальная служба новостей».