Украине предрекли уничтожение из-за предательства НАТО

Znetwork: Украина будет уничтожена из-за отказа НАТО принять ее в альянс

16 июля 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Предательство НАТО подтолкнуло Украину к уничтожению, пишет Znetwork Фото: официальный сайт президента Украины Обман и предательство Украины со стороны НАТО приведет украинское государство к уничтожению. Об этом сообщает портал Znetwork. Автор материала уточнил, что альянс предал Киев, не приняв страну в свой военно-политический блок. «НАТО несет ответственность за продолжение конфликта, на который теперь ссылаются как на основание для лишения Украины права на вступление в военный альянс. Предательство со стороны НАТО ведет Украину к поражению. Единственной альтернативой Армагеддону может стать падение Украины», — говорится в материале. Там добавили, что также это может привести к разрушению амбиций США, которые стремятся к установлению полного спектра глобального господства. Это объясняется тем, что Россия не отступит от своих целей на Украине и непременно их добьется, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что саммит НАТО в Вильнюсе стал для президента Украины Владимира Зеленского уроком политической реальности. Запад не проявил намерения принять Украину в альянс, и президент США Джо Байден явно указал на это Зеленскому. Несмотря на это, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Западу следует быстро и безусловно принять Украину в НАТО, передает «Национальная служба новостей». Но на Западе сохраняются скептические настроения по поводу Украины и кандидат от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен заключить соглашение с Россией об отказе от присоединения Украины к НАТО, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обман и предательство Украины со стороны НАТО приведет украинское государство к уничтожению. Об этом сообщает портал Znetwork. Автор материала уточнил, что альянс предал Киев, не приняв страну в свой военно-политический блок. «НАТО несет ответственность за продолжение конфликта, на который теперь ссылаются как на основание для лишения Украины права на вступление в военный альянс. Предательство со стороны НАТО ведет Украину к поражению. Единственной альтернативой Армагеддону может стать падение Украины», — говорится в материале. Там добавили, что также это может привести к разрушению амбиций США, которые стремятся к установлению полного спектра глобального господства. Это объясняется тем, что Россия не отступит от своих целей на Украине и непременно их добьется, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что саммит НАТО в Вильнюсе стал для президента Украины Владимира Зеленского уроком политической реальности. Запад не проявил намерения принять Украину в альянс, и президент США Джо Байден явно указал на это Зеленскому. Несмотря на это, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Западу следует быстро и безусловно принять Украину в НАТО, передает «Национальная служба новостей». Но на Западе сохраняются скептические настроения по поводу Украины и кандидат от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен заключить соглашение с Россией об отказе от присоединения Украины к НАТО, сообщает телеканал 360.