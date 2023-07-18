Гинеколог Мелкомян: препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение

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Даже при правильном применении препаратов могут возникать побочные эффекты Фото:

Если неправильно принимать препараты для прерывания беременности у женщины может начаться кровотечение. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян.

«При неправильном приеме [препаратов против беременности] может возникнуть кровотечение», — сказала Мелкомян NEWS.ru. Врач предупредила, что если применить препарат во время неподтвержденной маточной беременности и он попадет во внематочную беременность, может быть внутреннее кровотечение.

По словам Мелкомян, даже при правильном применении препаратов могут возникать побочные эффекты. Однако эти симптомы продлятся недолго и пройдут.

Ранее рач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян рассказала, что грипп опасен для женской репродуктивной системы. По ее словам, после заболевания часто возникают нарушения менструального цикла.

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Если неправильно принимать препараты для прерывания беременности у женщины может начаться кровотечение. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян. «При неправильном приеме [препаратов против беременности] может возникнуть кровотечение», — сказала Мелкомян NEWS.ru. Врач предупредила, что если применить препарат во время неподтвержденной маточной беременности и он попадет во внематочную беременность, может быть внутреннее кровотечение. По словам Мелкомян, даже при правильном применении препаратов могут возникать побочные эффекты. Однако эти симптомы продлятся недолго и пройдут. Ранее рач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян рассказала, что грипп опасен для женской репродуктивной системы. По ее словам, после заболевания часто возникают нарушения менструального цикла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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