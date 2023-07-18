Гинеколог Мелкомян: препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение

18 июля 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Даже при правильном применении препаратов могут возникать побочные эффекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если неправильно принимать препараты для прерывания беременности у женщины может начаться кровотечение. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян. «При неправильном приеме [препаратов против беременности] может возникнуть кровотечение», — сказала Мелкомян NEWS.ru . Врач предупредила, что если применить препарат во время неподтвержденной маточной беременности и он попадет во внематочную беременность, может быть внутреннее кровотечение. По словам Мелкомян, даже при правильном применении препаратов могут возникать побочные эффекты. Однако эти симптомы продлятся недолго и пройдут. Ранее рач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян рассказала, что грипп опасен для женской репродуктивной системы. По ее словам, после заболевания часто возникают нарушения менструального цикла.

Если неправильно принимать препараты для прерывания беременности у женщины может начаться кровотечение. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян. «При неправильном приеме [препаратов против беременности] может возникнуть кровотечение», — сказала Мелкомян NEWS.ru. Врач предупредила, что если применить препарат во время неподтвержденной маточной беременности и он попадет во внематочную беременность, может быть внутреннее кровотечение. По словам Мелкомян, даже при правильном применении препаратов могут возникать побочные эффекты. Однако эти симптомы продлятся недолго и пройдут. Ранее рач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян рассказала, что грипп опасен для женской репродуктивной системы. По ее словам, после заболевания часто возникают нарушения менструального цикла.