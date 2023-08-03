Премьер Украины раскрыл, сколько стоит ежегодное содержание ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль: содержание ВСУ обходится в порядка двух триллионов гривен в год
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль, stock
Денис Шмыгаль заявил, что Украина держится за счет поддержки Запада Фото:

Ежегодное содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) обходится в порядка двух триллионов гривен (около 55 миллиардов рублей). Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Фактически поддержка вооруженных сил и война стоит Украине около двух триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — сказал Денис Шмыгаль. Его слова передает издание «Укринформ».

Он подчеркнул, что Украина сейчас держится исключительно благодаря поддержке западных союзников. Также государство выручают различные гранты и кредиты.

Ранее стало известно, что США выделили Киеву грант на сумму в 1,25 миллиарда долларов. Средства были предоставлены на зарплаты и соцпомощь. Также сообщалось, что в июле Украина получила более пяти миллиардов долларов международной помощи, передает RT.

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Ежегодное содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) обходится в порядка двух триллионов гривен (около 55 миллиардов рублей). Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Фактически поддержка вооруженных сил и война стоит Украине около двух триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — сказал Денис Шмыгаль. Его слова передает издание «Укринформ». Он подчеркнул, что Украина сейчас держится исключительно благодаря поддержке западных союзников. Также государство выручают различные гранты и кредиты. Ранее стало известно, что США выделили Киеву грант на сумму в 1,25 миллиарда долларов. Средства были предоставлены на зарплаты и соцпомощь. Также сообщалось, что в июле Украина получила более пяти миллиардов долларов международной помощи, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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