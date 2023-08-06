Газовая отрасль России рискует потерять половину выручки по итогам года

Потери газовой отрасли России могут составить до половины выручки по итогам 2023 года из-за сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу и снижения цен на топливо после резкого повышения в прошлом году. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков.
«Выручка компаний газовой отрасли России по итогам 2023 г. может снизиться более чем вдвое по сравнению с 2022 г. и составить 71 миллиард долларов. Резкое снижение <…> происходит на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу, а также нормализации цен на топливо после взлета в 2022 года», — передают данные аналитиков «Ведомости».
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с корреспондентом URA.RU назвал сокращение поставок российского газа в Европу одной из причин падения курса рубля. Произошло снижение поступления иностранной валюты в страну, а потребность в ней возросла.
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