Газовая отрасль России рискует потерять половину выручки по итогам года

07 августа 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Выручка газовых компаний по итогам 2023 года прогнозируется в размере 71 миллиарда долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Потери газовой отрасли России могут составить до половины выручки по итогам 2023 года из-за сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу и снижения цен на топливо после резкого повышения в прошлом году. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков. «Выручка компаний газовой отрасли России по итогам 2023 г. может снизиться более чем вдвое по сравнению с 2022 г. и составить 71 миллиард долларов. Резкое снижение <…> происходит на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу, а также нормализации цен на топливо после взлета в 2022 года», — передают данные аналитиков «Ведомости». Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с корреспондентом URA.RU назвал сокращение поставок российского газа в Европу одной из причин падения курса рубля. Произошло снижение поступления иностранной валюты в страну, а потребность в ней возросла.

Потери газовой отрасли России могут составить до половины выручки по итогам 2023 года из-за сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу и снижения цен на топливо после резкого повышения в прошлом году. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков. «Выручка компаний газовой отрасли России по итогам 2023 г. может снизиться более чем вдвое по сравнению с 2022 г. и составить 71 миллиард долларов. Резкое снижение <…> происходит на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу, а также нормализации цен на топливо после взлета в 2022 года», — передают данные аналитиков «Ведомости». Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с корреспондентом URA.RU назвал сокращение поставок российского газа в Европу одной из причин падения курса рубля. Произошло снижение поступления иностранной валюты в страну, а потребность в ней возросла.