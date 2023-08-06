06 августа 2023

Газовая отрасль России рискует потерять половину выручки по итогам года

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Выручка газовых компаний по итогам 2023 года прогнозируется в размере 71 миллиарда долларов Фото:

Потери газовой отрасли России могут составить до половины выручки по итогам 2023 года из-за сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу и снижения цен на топливо после резкого повышения в прошлом году. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков.

«Выручка компаний газовой отрасли России по итогам 2023 г. может снизиться более чем вдвое по сравнению с 2022 г. и составить 71 миллиард долларов. Резкое снижение <…> происходит на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу, а также нормализации цен на топливо после взлета в 2022 года», — передают данные аналитиков «Ведомости».

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с корреспондентом URA.RU назвал сокращение поставок российского газа в Европу одной из причин падения курса рубля. Произошло снижение поступления иностранной валюты в страну, а потребность в ней возросла.

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Потери газовой отрасли России могут составить до половины выручки по итогам 2023 года из-за сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу и снижения цен на топливо после резкого повышения в прошлом году. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков. «Выручка компаний газовой отрасли России по итогам 2023 г. может снизиться более чем вдвое по сравнению с 2022 г. и составить 71 миллиард долларов. Резкое снижение <…> происходит на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу, а также нормализации цен на топливо после взлета в 2022 года», — передают данные аналитиков «Ведомости». Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с корреспондентом URA.RU назвал сокращение поставок российского газа в Европу одной из причин падения курса рубля. Произошло снижение поступления иностранной валюты в страну, а потребность в ней возросла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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