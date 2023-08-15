Депутат Госдумы Алексеенко заявил о растрате бюджета из-за повышения ключевой ставки

16 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Крупные банки будут привлекать новых клиентов за счет выгодных ставок, сказал Николай Алексеенко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Государство сохранит льготную ставку по ипотеке до 2024 года, но это грозит увеличением затрат бюджета на десятки миллиардов рублей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. «На льготной ипотеке для людей никак не отразится [повышение ключевой ставки]. Процентное ограничение зафиксировано до середины 2024 года. Сегодня у нас также есть четкая дата окончания программы. Ставку всеми силами сохранят в течение года. Если, конечно, период двузначной ключевой ставки не затянется, и не будет серьезных макроэкономических шоков. Посмотрим на опыт прошлого года. Ключевая ставка была двузначной — 14%, 17% и даже 20%. Несмотря ни на что, по программе льготной ипотеки сохранили ставку в 7%. Ее подняли на процент только в декабре, когда прошлая программа подошла к завершению по срокам», — сказал Николай Алексеенко. Есть риск повышения затрат государства на десятки миллиардов, отметил депутат. «Единственный вызов — повысятся затраты бюджета для погашения увеличившейся разницы между льготной ставкой (8%) и рыночной. Она будет где-то на уровне 13-14%, в то время как сейчас на уровне 10-11,5%. У нас на этот год в бюджете на все льготные ипотечные программы заложено порядка 200 млрд рублей. Если период двузначной ключевой ставки продлится достаточно длительное время, то это потребует допфинанстрования в десятки миллиардов рублей», — объяснил собеседник агентства. По его словам, крупные банки будут стараться сдерживать ставки, чтобы привлечь больше клиентов. «Больше всего повышение ключевой ставки почувствует на себе вторичный рынок — там нет льготных программ. В целом, по всем рыночным кредитным продуктам крайне сложно в таких условиях сдерживать рост ставки. Это можно делать недолго, может неделя — две, и только в частном порядке, по инициативе самих банков — за счет их прибыли. Здесь крупные банки имеют большие возможности для маневра и вполне могут воспользоваться моментом, чтобы еще больше привлечь к себе клиентов. Сдерживать рост можно недолго, иначе сами банки рано или поздно в минус уйдут», — объяснил Алексеенко. 15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12%. URA.RU обсудило решение ЦБ РФ с экспертами в сфере экономики, финансов и бизнеса, а также с депутатами Госдумы. Никто из них не счел повышение ключевой ставки идеальным решением в текущей экономической ситуации. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять в материале агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государство сохранит льготную ставку по ипотеке до 2024 года, но это грозит увеличением затрат бюджета на десятки миллиардов рублей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. «На льготной ипотеке для людей никак не отразится [повышение ключевой ставки]. Процентное ограничение зафиксировано до середины 2024 года. Сегодня у нас также есть четкая дата окончания программы. Ставку всеми силами сохранят в течение года. Если, конечно, период двузначной ключевой ставки не затянется, и не будет серьезных макроэкономических шоков. Посмотрим на опыт прошлого года. Ключевая ставка была двузначной — 14%, 17% и даже 20%. Несмотря ни на что, по программе льготной ипотеки сохранили ставку в 7%. Ее подняли на процент только в декабре, когда прошлая программа подошла к завершению по срокам», — сказал Николай Алексеенко. Есть риск повышения затрат государства на десятки миллиардов, отметил депутат. «Единственный вызов — повысятся затраты бюджета для погашения увеличившейся разницы между льготной ставкой (8%) и рыночной. Она будет где-то на уровне 13-14%, в то время как сейчас на уровне 10-11,5%. У нас на этот год в бюджете на все льготные ипотечные программы заложено порядка 200 млрд рублей. Если период двузначной ключевой ставки продлится достаточно длительное время, то это потребует допфинанстрования в десятки миллиардов рублей», — объяснил собеседник агентства. По его словам, крупные банки будут стараться сдерживать ставки, чтобы привлечь больше клиентов. «Больше всего повышение ключевой ставки почувствует на себе вторичный рынок — там нет льготных программ. В целом, по всем рыночным кредитным продуктам крайне сложно в таких условиях сдерживать рост ставки. Это можно делать недолго, может неделя — две, и только в частном порядке, по инициативе самих банков — за счет их прибыли. Здесь крупные банки имеют большие возможности для маневра и вполне могут воспользоваться моментом, чтобы еще больше привлечь к себе клиентов. Сдерживать рост можно недолго, иначе сами банки рано или поздно в минус уйдут», — объяснил Алексеенко. 15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12%. URA.RU обсудило решение ЦБ РФ с экспертами в сфере экономики, финансов и бизнеса, а также с депутатами Госдумы. Никто из них не счел повышение ключевой ставки идеальным решением в текущей экономической ситуации. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять в материале агентства.