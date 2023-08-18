«Коммерсант»: в головном банке группы ВТБ произойдут кадровые перестановки

В компании готовятся к ротации топ-менеджеров Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из правления головного банка группы ВТБ собираются уйти первый зампред Андрей Пучков и куратор розничного бизнеса, зампред Анатолий Печатников. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, знакомые с кадровыми перестановками в компании.

«Первым зампредом правления станет Дмитрий Пьянов, он работает в ВТБ с 2010 года. Розницу возглавит выходец из ВТБ, покинувший группу несколько лет назад Георгий Горшков», — передает « Коммерсант ».

Пучков возглавит Объединенную судостроительную корпорацию. Компания полностью уходит под управление ВТБ. Это решение ранее озвучил президент РФ Владимир Путин. По версии источников, Печатников покидает группу, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.