Конгрессвумен Боберт возмутило предложение Зеленского помочь стране с выборами

30 августа 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото слева) ранее предлагал провести президенты выборы в Украине за деньги от США Фото: Официальный сайт президента Украины Члена палаты представителей конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении выборов за деньги от США. Боберт предложила еще раз переосмыслить заявление украинского лидера. «Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто на минуту попытайтесь осмыслить его. Он проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — написала Лорен Боберт на своей странице в Twitter. Ранее Владимир Зеленский захотел, чтобы США спонсировали президентские выборы в стране. Он предложил отправлять американских наблюдателей в окопы. Французские журналисты считают, что украинский лидер это делает для укрепления власти. При этом сенатор США Линдси Грэм призвала союзников Украины помочь деньгами, а читатели Exxpress высмеяли Зеленского за это предложение.

Члена палаты представителей конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении выборов за деньги от США. Боберт предложила еще раз переосмыслить заявление украинского лидера. «Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто на минуту попытайтесь осмыслить его. Он проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — написала Лорен Боберт на своей странице в Twitter. Ранее Владимир Зеленский захотел, чтобы США спонсировали президентские выборы в стране. Он предложил отправлять американских наблюдателей в окопы. Французские журналисты считают, что украинский лидер это делает для укрепления власти. При этом сенатор США Линдси Грэм призвала союзников Украины помочь деньгами, а читатели Exxpress высмеяли Зеленского за это предложение.