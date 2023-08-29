29 августа 2023

Конгрессвумен Боберт возмутило предложение Зеленского помочь стране с выборами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский (на фото слева) ранее предлагал провести президенты выборы в Украине за деньги от США Фото:

Члена палаты представителей конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении выборов за деньги от США. Боберт предложила еще раз переосмыслить заявление украинского лидера.

«Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто на минуту попытайтесь осмыслить его. Он проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — написала Лорен Боберт на своей странице в Twitter.

Ранее Владимир Зеленский захотел, чтобы США спонсировали президентские выборы в стране. Он предложил отправлять американских наблюдателей в окопы. Французские журналисты считают, что украинский лидер это делает для укрепления власти. При этом сенатор США Линдси Грэм призвала союзников Украины помочь деньгами, а читатели Exxpress высмеяли Зеленского за это предложение.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Члена палаты представителей конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении выборов за деньги от США. Боберт предложила еще раз переосмыслить заявление украинского лидера. «Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите это предложение и просто на минуту попытайтесь осмыслить его. Он проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — написала Лорен Боберт на своей странице в Twitter. Ранее Владимир Зеленский захотел, чтобы США спонсировали президентские выборы в стране. Он предложил отправлять американских наблюдателей в окопы. Французские журналисты считают, что украинский лидер это делает для укрепления власти. При этом сенатор США Линдси Грэм призвала союзников Украины помочь деньгами, а читатели Exxpress высмеяли Зеленского за это предложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...