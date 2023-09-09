В Британии назвали итоги саммита G20 ударом по Западу

Financial Times: итоговая декларация саммита G20 стала ударом по Западу
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В итоговой декларации саммита G20 не осуждаются действия РФ на Украине Фото:

Совместная декларация лидеров G20, принятая по итогам саммита в Индии, стала ударом по Западу. Статью об этом опубликовала британская газета Financial Times. В ней говорится, что страны-участницы «Большой двадцатки» не смогли осудить действия РФ на Украине, как того бы желали западные политики.

«Это заявление, выработанное в течение нескольких недель переговоров между дипломатами, является ударом по западным странам, которые весь последний год пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину», — пишут авторы статьи. Они отмечают, что в итоговой декларации применительно к конфликту на Украине используются формулировки, подразумевающие ответственность как российской, так и украинской стороны за боевые действия.

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В качестве примера газета приводит формулировку из декларации, принятой в ноябре 2022 года по итогам предыдущего саммита G20 в Индонезии, в которой говорилось об «агрессии Российской Федерации против Украины». Источники Financial Times также предполагают, что решающую роль в выборе формулировок для описания украинского конфликта на саммите в Индии сыграл Китай.

Саммит лидеров группы G20 проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В рамках него Индия опубликовала итоговую декларацию. В 34-страничном документе шла речь о необходимости возобновления зерновой сделки и отказе от применения ядерного оружия.

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Совместная декларация лидеров G20, принятая по итогам саммита в Индии, стала ударом по Западу. Статью об этом опубликовала британская газета Financial Times. В ней говорится, что страны-участницы «Большой двадцатки» не смогли осудить действия РФ на Украине, как того бы желали западные политики. «Это заявление, выработанное в течение нескольких недель переговоров между дипломатами, является ударом по западным странам, которые весь последний год пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину», — пишут авторы статьи. Они отмечают, что в итоговой декларации применительно к конфликту на Украине используются формулировки, подразумевающие ответственность как российской, так и украинской стороны за боевые действия. В качестве примера газета приводит формулировку из декларации, принятой в ноябре 2022 года по итогам предыдущего саммита G20 в Индонезии, в которой говорилось об «агрессии Российской Федерации против Украины». Источники Financial Times также предполагают, что решающую роль в выборе формулировок для описания украинского конфликта на саммите в Индии сыграл Китай. Саммит лидеров группы G20 проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В рамках него Индия опубликовала итоговую декларацию. В 34-страничном документе шла речь о необходимости возобновления зерновой сделки и отказе от применения ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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