Шойгу прибыл в Тегеран для укрепления военных связей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совместно с российской делегацией прибыл в Тегеран. Суть визита заключается в переговорах с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА). Об этом сообщает министерство обороны РФ.
«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики», — сказано в сообщении. Ведомство информирует, что данный визит поспособствует укреплению российско-иранских отношений, а также станет важнейшим этапом развития сотрудничества Ирана и России.
Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу посетит Тегеран для переговоров по обороне. Также во время своего визита в Иран Шойгу встретится со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.
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