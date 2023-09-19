Шойгу прибыл в Тегеран для укрепления военных связей

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Сергей Шойгу и военное руководство Ирана проведут переговоры для укрепления военных связей Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совместно с российской делегацией прибыл в Тегеран. Суть визита заключается в переговорах с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики», — сказано в сообщении. Ведомство информирует, что данный визит поспособствует укреплению российско-иранских отношений, а также станет важнейшим этапом развития сотрудничества Ирана и России.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу посетит Тегеран для переговоров по обороне. Также во время своего визита в Иран Шойгу встретится со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу совместно с российской делегацией прибыл в Тегеран. Суть визита заключается в переговорах с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА). Об этом сообщает министерство обороны РФ. «В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики», — сказано в сообщении. Ведомство информирует, что данный визит поспособствует укреплению российско-иранских отношений, а также станет важнейшим этапом развития сотрудничества Ирана и России. Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу посетит Тегеран для переговоров по обороне. Также во время своего визита в Иран Шойгу встретится со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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