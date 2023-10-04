В Польше обвинили Украину в зерновом шантаже

Mysl Polska: Киев шантажирует страны зерном, чтобы монополизировать рынок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, колос, зерно
С самого начала украинский зерновой шантаж был призван смягчить западное общественное мнение, пишет автор статьи Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина пугает и шантажирует страны голодом из-за поставок зерна, чтобы монополизировать рынок продукции. Об этом пишет издание Mysl Polska.

«Мы имеем дело с бескомпромиссным стремлением монополизировать весь европейский рынок зерна продукцией из Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что запугивание людей голодом и Россией позволяют скрыть мошенничество в мировом масштабе, обрекая Киев на настоящее опустынивание, поэтому реальный голод ждет мир в обозримом будущем. По словам автора статьи, с самого начала украинский зерновой шантаж был призван смягчить западное общественное мнение и тем самым послужить умножению прибылей всех, кто заинтересован в продлении конфликта против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля заявил о выходе России из зерновой сделки. После этого Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, при этом Анкара никак не отреагировала. Из-за действий Киева по зерну, Польша, Венгрия и Словакия вышли из координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих стран из-за продления эмбарго на ввоз продукции из страны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина пугает и шантажирует страны голодом из-за поставок зерна, чтобы монополизировать рынок продукции. Об этом пишет издание Mysl Polska. «Мы имеем дело с бескомпромиссным стремлением монополизировать весь европейский рынок зерна продукцией из Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что запугивание людей голодом и Россией позволяют скрыть мошенничество в мировом масштабе, обрекая Киев на настоящее опустынивание, поэтому реальный голод ждет мир в обозримом будущем. По словам автора статьи, с самого начала украинский зерновой шантаж был призван смягчить западное общественное мнение и тем самым послужить умножению прибылей всех, кто заинтересован в продлении конфликта против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля заявил о выходе России из зерновой сделки. После этого Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, при этом Анкара никак не отреагировала. Из-за действий Киева по зерну, Польша, Венгрия и Словакия вышли из координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих стран из-за продления эмбарго на ввоз продукции из страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...