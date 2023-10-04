В Польше обвинили Украину в зерновом шантаже

Mysl Polska: Киев шантажирует страны зерном, чтобы монополизировать рынок

04 октября 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

С самого начала украинский зерновой шантаж был призван смягчить западное общественное мнение, пишет автор статьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина пугает и шантажирует страны голодом из-за поставок зерна, чтобы монополизировать рынок продукции. Об этом пишет издание Mysl Polska. «Мы имеем дело с бескомпромиссным стремлением монополизировать весь европейский рынок зерна продукцией из Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что запугивание людей голодом и Россией позволяют скрыть мошенничество в мировом масштабе, обрекая Киев на настоящее опустынивание, поэтому реальный голод ждет мир в обозримом будущем. По словам автора статьи, с самого начала украинский зерновой шантаж был призван смягчить западное общественное мнение и тем самым послужить умножению прибылей всех, кто заинтересован в продлении конфликта против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля заявил о выходе России из зерновой сделки. После этого Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, при этом Анкара никак не отреагировала. Из-за действий Киева по зерну, Польша, Венгрия и Словакия вышли из координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих стран из-за продления эмбарго на ввоз продукции из страны.

Украина пугает и шантажирует страны голодом из-за поставок зерна, чтобы монополизировать рынок продукции. Об этом пишет издание Mysl Polska. «Мы имеем дело с бескомпромиссным стремлением монополизировать весь европейский рынок зерна продукцией из Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что запугивание людей голодом и Россией позволяют скрыть мошенничество в мировом масштабе, обрекая Киев на настоящее опустынивание, поэтому реальный голод ждет мир в обозримом будущем. По словам автора статьи, с самого начала украинский зерновой шантаж был призван смягчить западное общественное мнение и тем самым послужить умножению прибылей всех, кто заинтересован в продлении конфликта против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля заявил о выходе России из зерновой сделки. После этого Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, при этом Анкара никак не отреагировала. Из-за действий Киева по зерну, Польша, Венгрия и Словакия вышли из координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих стран из-за продления эмбарго на ввоз продукции из страны.