Украина пугает и шантажирует страны голодом из-за поставок зерна, чтобы монополизировать рынок продукции. Об этом пишет издание Mysl Polska.
«Мы имеем дело с бескомпромиссным стремлением монополизировать весь европейский рынок зерна продукцией из Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что запугивание людей голодом и Россией позволяют скрыть мошенничество в мировом масштабе, обрекая Киев на настоящее опустынивание, поэтому реальный голод ждет мир в обозримом будущем. По словам автора статьи, с самого начала украинский зерновой шантаж был призван смягчить западное общественное мнение и тем самым послужить умножению прибылей всех, кто заинтересован в продлении конфликта против России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля заявил о выходе России из зерновой сделки. После этого Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, при этом Анкара никак не отреагировала. Из-за действий Киева по зерну, Польша, Венгрия и Словакия вышли из координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих стран из-за продления эмбарго на ввоз продукции из страны.
Украина пугает и шантажирует страны голодом из-за поставок зерна, чтобы монополизировать рынок продукции. Об этом пишет издание Mysl Polska. «Мы имеем дело с бескомпромиссным стремлением монополизировать весь европейский рынок зерна продукцией из Украины», — говорится в материале издания. Там отмечают, что запугивание людей голодом и Россией позволяют скрыть мошенничество в мировом масштабе, обрекая Киев на настоящее опустынивание, поэтому реальный голод ждет мир в обозримом будущем. По словам автора статьи, с самого начала украинский зерновой шантаж был призван смягчить западное общественное мнение и тем самым послужить умножению прибылей всех, кто заинтересован в продлении конфликта против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля заявил о выходе России из зерновой сделки. После этого Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия РФ, при этом Анкара никак не отреагировала. Из-за действий Киева по зерну, Польша, Венгрия и Словакия вышли из координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам. Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих стран из-за продления эмбарго на ввоз продукции из страны.