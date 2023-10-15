В секторе Газа появилась вода впервые с начала войны

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На юге сектора Газа вновь появилось водоснабжение Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На юге сектора Газа появилась вода. Это произошло впервые с начала войны Израиля и ХАМАС, когда израильская сторона приняла решение лишить часть территории водоснабжения. Информацию об этом сообщил Белый дом со ссылкой на представителей Иерусалима.

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На юге сектора Газа появилась вода. Это произошло впервые с начала войны Израиля и ХАМАС, когда израильская сторона приняла решение лишить часть территории водоснабжения. Информацию об этом сообщил Белый дом со ссылкой на представителей Иерусалима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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