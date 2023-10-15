В секторе Газа появилась вода впервые с начала войны

На юге сектора Газа вновь появилось водоснабжение
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
На юге сектора Газа появилась вода. Это произошло впервые с начала войны Израиля и ХАМАС, когда израильская сторона приняла решение лишить часть территории водоснабжения. Информацию об этом сообщил Белый дом со ссылкой на представителей Иерусалима.
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