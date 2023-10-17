Bloomberg: Израиль собирается использовать Starlink Илона Маска против Палестины

17 октября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

SpaceX должен будет выполнять роль резервного источника связи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль ведет переговоры с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX. Источник в израильском министерстве связи сообщил, что системы спутниковой связи Starlink должны укрепить услуги связи во время войны. «Израиль заявляет, что ведет переговоры с SpaceX о создании интернет-сервисов Starlink для поддержки своих коммуникаций в военное время в преддверии ожидаемого наземного вторжения в сектор Газа», — передает слова инсайдера агентство Bloomberg . Системы спутниковой связи должны будут выполнять роль резервного источника связи. Израиль планирует воспользоваться услугами SpaceX только в том случае, если все остальные системы выйдут из строя. Источник в израильском министерстве связи рассказал, что договоренность с компанией Илона Маска позволит обеспечить бесперебойную работу интернета в населенных пунктах, которые находятся на границе. При этом страна планирует отключить все средства связи в секторе Газа. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. По распоряжению израильских властей в секторе Газа перекрыли подачу воды и прекратили подачу электричества. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что в Газу не поступает гуманитарная помощь, запрещен ввоз продовольствия и медикаментов.

Израиль ведет переговоры с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX. Источник в израильском министерстве связи сообщил, что системы спутниковой связи Starlink должны укрепить услуги связи во время войны. «Израиль заявляет, что ведет переговоры с SpaceX о создании интернет-сервисов Starlink для поддержки своих коммуникаций в военное время в преддверии ожидаемого наземного вторжения в сектор Газа», — передает слова инсайдера агентство Bloomberg. Системы спутниковой связи должны будут выполнять роль резервного источника связи. Израиль планирует воспользоваться услугами SpaceX только в том случае, если все остальные системы выйдут из строя. Источник в израильском министерстве связи рассказал, что договоренность с компанией Илона Маска позволит обеспечить бесперебойную работу интернета в населенных пунктах, которые находятся на границе. При этом страна планирует отключить все средства связи в секторе Газа. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. По распоряжению израильских властей в секторе Газа перекрыли подачу воды и прекратили подачу электричества. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что в Газу не поступает гуманитарная помощь, запрещен ввоз продовольствия и медикаментов.