Зубаревич раскрыла, как частичная мобилизация отразится на будущем России

Зубаревич: частичная мобилизация ускорит депопуляцию и дефицит кадров в России

20 октября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация ускорит недостаток кадров в России, заявила Наталья Зубаревич Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация, которая чаще всего затрагивает жителей отдаленных регионов России, будет ускорять демографическую деградацию и недостаток кадров в стране. Об этом рассказала директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. «Последствия частичной мобилизации отразятся, но только как ускорители», — передает слова Зубаревич РБК. Она добавила, что мобилизация, преимущественно влияющая на жителей отдаленных регионов России, будет способствовать ускорению демографической деградации и усилению недостатка кадров. В то время как в «первой России» (города миллионники по концепции Зубаревич) больше высококвалифицированных и образованных жителей, которые могут быть обозначены как «поуехавшие». Оценивая эту группу населения в диапазоне от 500 до 700 тысяч человек, следует отметить, что они представляют значительную немалую часть «первой России», подчеркнула Зубаревич. С учетом примерно 50 миллионов человек, живущих в «первой России», те 500-700 тысяч человек составляют всего лишь 1-1,5%. Однако важно количество, а не качество, считает Зубаревич. Те, кто уезжает, способны приспособиться к жизни в других местах. Неизвестно, какая часть из них вернется, а какая останется и адаптируется к жизни в другой стране. Однако отъезд лишь усиливает нехватку кадров в России, заключила Зубаревич. Ранее эксперты в сфере экономики и социальной защиты заявляли, что проведение частичной мобилизации способствовало увеличению числа людей, желающих заключить контракт с Министерством обороны. Это привело к положительным изменениям на рынке труда. Количество льгот, предоставляемых в России, также увеличилось. Отмечается, что приоритетной областью государственной поддержки стали военнослужащие и их семьи. Концепция «Четыре России», сформулированная Натальей Зубаревич, описывает различия территорий страны. «Первая Россия» — это развитые и модернизированные города-миллионники. «Вторая Россия» — средние города с индустриальным профилем. «Третья Россия» — малые города, рабочие поселки и сельская местность, представляющие социально-экономическую периферию. «Четвертая Россия» — национальные республики Кавказа и юг Сибири, которые также являются периферией, с незавершенным демографическим переходом и низкой урбанизацией, а также с сильным влиянием патриархально-клановых устоев в обществе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частичная мобилизация, которая чаще всего затрагивает жителей отдаленных регионов России, будет ускорять демографическую деградацию и недостаток кадров в стране. Об этом рассказала директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. «Последствия частичной мобилизации отразятся, но только как ускорители», — передает слова Зубаревич РБК. Она добавила, что мобилизация, преимущественно влияющая на жителей отдаленных регионов России, будет способствовать ускорению демографической деградации и усилению недостатка кадров. В то время как в «первой России» (города миллионники по концепции Зубаревич) больше высококвалифицированных и образованных жителей, которые могут быть обозначены как «поуехавшие». Оценивая эту группу населения в диапазоне от 500 до 700 тысяч человек, следует отметить, что они представляют значительную немалую часть «первой России», подчеркнула Зубаревич. С учетом примерно 50 миллионов человек, живущих в «первой России», те 500-700 тысяч человек составляют всего лишь 1-1,5%. Однако важно количество, а не качество, считает Зубаревич. Те, кто уезжает, способны приспособиться к жизни в других местах. Неизвестно, какая часть из них вернется, а какая останется и адаптируется к жизни в другой стране. Однако отъезд лишь усиливает нехватку кадров в России, заключила Зубаревич. Ранее эксперты в сфере экономики и социальной защиты заявляли, что проведение частичной мобилизации способствовало увеличению числа людей, желающих заключить контракт с Министерством обороны. Это привело к положительным изменениям на рынке труда. Количество льгот, предоставляемых в России, также увеличилось. Отмечается, что приоритетной областью государственной поддержки стали военнослужащие и их семьи. Концепция «Четыре России», сформулированная Натальей Зубаревич, описывает различия территорий страны. «Первая Россия» — это развитые и модернизированные города-миллионники. «Вторая Россия» — средние города с индустриальным профилем. «Третья Россия» — малые города, рабочие поселки и сельская местность, представляющие социально-экономическую периферию. «Четвертая Россия» — национальные республики Кавказа и юг Сибири, которые также являются периферией, с незавершенным демографическим переходом и низкой урбанизацией, а также с сильным влиянием патриархально-клановых устоев в обществе.