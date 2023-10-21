Киевские власти усомнились в безопасности города

Глава ГВА Попко: выстроенная система обороны не гарантирует безопасность Киева
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, всу, stock
выстроенные вокруг Киева системы ПВО не гарантируют безопасности города Фото:
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Вокруг украинской столицы выстроена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО). Но она не дает гарантий на полную защиту Киева. Об этом в интервью ТСН рассказал глава КГВА Сергей Попко.

«Сейчас вокруг столицы создана многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитных ракетных комплексов разной дальности», — передает слова Попкова телеканал. Он также добавил, что на вооружении украинской армии, которая находится под Киевом, стоят как западные системы, так и советские. Но ни у одной системы ПВО не получится полностью закрыть небо.

Ранее на Украине применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» вызвало опасения у ВСУ. Как говорят обозреватели, оружие может нанести значительный ущерб и уничтожить поставленные цели в его радиусе действия за несколько секунд.

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Вокруг украинской столицы выстроена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО). Но она не дает гарантий на полную защиту Киева. Об этом в интервью ТСН рассказал глава КГВА Сергей Попко. «Сейчас вокруг столицы создана многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитных ракетных комплексов разной дальности», — передает слова Попкова телеканал. Он также добавил, что на вооружении украинской армии, которая находится под Киевом, стоят как западные системы, так и советские. Но ни у одной системы ПВО не получится полностью закрыть небо. Ранее на Украине применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» вызвало опасения у ВСУ. Как говорят обозреватели, оружие может нанести значительный ущерб и уничтожить поставленные цели в его радиусе действия за несколько секунд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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