Киевские власти усомнились в безопасности города

Вокруг украинской столицы выстроена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО). Но она не дает гарантий на полную защиту Киева. Об этом в интервью ТСН рассказал глава КГВА Сергей Попко.
«Сейчас вокруг столицы создана многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитных ракетных комплексов разной дальности», — передает слова Попкова телеканал. Он также добавил, что на вооружении украинской армии, которая находится под Киевом, стоят как западные системы, так и советские. Но ни у одной системы ПВО не получится полностью закрыть небо.
Ранее на Украине применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» вызвало опасения у ВСУ. Как говорят обозреватели, оружие может нанести значительный ущерб и уничтожить поставленные цели в его радиусе действия за несколько секунд.
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