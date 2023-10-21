СВО на Украине 21 октября: генерал Афзалов стал главкомом ВКС вместо Суровикина

Российская авиация уничтожила 12 самолетов ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ). Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. URA.RU приводит главные новости о ходе СВО на Украине к утру 21 октября.
- Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС РФ, сменив на этой должности Сергея Суровикина. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на три источника. В конце августа Афзалов был назначен врио командующего. При этом Суровикин получил другую работу, но сохранил статус при Минобороны страны.
- Применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» на Украине вызвало опасения в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По словам обозревателей, оружие способно нанести значительный ущерб и уничтожить цели в его радиусе действия всего за несколько секунд.
- За прошедшую неделю российская авиация и системы противовоздушной обороны (ПВО), по данным Минобороны РФ, обнаружили и уничтожили 12 самолетов ВСУ. Известно о потерях противника в виде десяти истребителей Миг-29, двух штурмовиков Су-25 и двух вертолетов Ми-8.
- В Вооруженных силах России (ВС РФ) рассматривается возможность создания отдельных подразделений с ударными мини-беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Предполагается, что такие подразделения позволят стандартизировать применение ударных мини-донов, увеличат их использование в войсках и повысят эффективность. Также планируется унификация тактики применения и обучения операторов мини-БПЛА.
- Российские военные нанесли около 130 ударов по объектам ВСУ на краснолиманском направлении за сутки. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, украинские потери составили свыше 255 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы было подавлено более 20 расчетов украинской полевой артиллерии.
- Подразделения российской группировки войск «Юг» нанесли огневое поражение украинским войскам под Клещеевкой и Курдюмовкой на донецком направлении. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что было нанесено огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника.
- Российские силы продолжают наступательную операцию в районе Авдеевки у Донецка, сокрушая пехоту и укрепления украинской армии. По информации telegram-канала «Военкоры Русской Весны», оборону ВСУ, созданную за девять лет, трудно прорвать из-за мощных укрепрайонов.
- Начальник пресс-центра войсковой группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВС РФ на южно-донецком направлении сорвали три попытки украинских войск провести ротацию подразделений под Новомайорским, Старомайорским и Новодаровкой. Также был ликвидирован склад с боеприпасами ВСУ в районе Старомайорского при помощи артиллерийского огня и боеприпасов «Ланцет».
Армия России продолжает наступление и удерживает позиции на донецком направлении. Бои активно разворачиваются в районах Авдеевки, Марьинки и Курдюмовки. URA.RU подробно рассказывало о том, как российские силы отражают атаки противника по всей линии фронта в ДНР.
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